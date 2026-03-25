Đề xuất dự án luyện quặng đồng hơn 3.000 tỉ đồng ở phía tây Quảng Ngãi

Sáng 25.3, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra thực tế, đánh giá tình hình triển khai đề xuất thực hiện dự án xây dựng nhà máy tuyển, luyện quặng đồng tại xã Đăk Kôi.

Theo đề xuất của Công ty CP Khai thác khoáng sản Kon Tum, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.108 tỉ đồng, với diện tích sử dụng đất gần 47 ha. Đây là dự án công nghiệp có quy mô lớn, được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản tại địa phương, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương rà soát, làm rõ những vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai dự án; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Công ty CP Khai thác khoáng sản Kon Tum chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan để hoàn thiện hồ sơ dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Việc sớm hoàn thiện các thủ tục và tháo gỡ vướng mắc được xem là yếu tố then chốt nhằm đưa dự án đi vào thực hiện, góp phần phát triển công nghiệp chế biến khoáng sản bền vững tại Quảng Ngãi.

Công ty CP Khai thác khoáng sản Kon Tum là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, có trụ sở tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực khai thác các loại vật liệu như đá, cát, sỏi, đồng thời tham gia khai thác quặng kim loại và một số hoạt động xây dựng công trình.

Doanh nghiệp đang từng bước mở rộng quy mô, chuyển hướng từ khai thác thô sang chế biến sâu. Đây được xem là bước đi nhằm nâng cao giá trị tài nguyên khoáng sản tại chỗ, đồng thời tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu phục vụ công nghiệp và năng lượng.