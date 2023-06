Quảng Ngãi: Một người bị đâm tử vong sau cuộc nhậu

Ngày 7.6, Công an H.Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết, sau khi nhận được tin báo có người bị đâm thương tích nặng dẫn đến tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, đơn vị đã triển khai lực lượng điều tra vụ việc.

Qua đó, đã bắt nhanh 3 người có liên quan, gồm: Đinh Văn Phương (22 tuổi), Đinh Văn Phong (20 tuổi) và Đinh Văn Dát (22 tuổi) cùng trú tại TT.Di Lăng, H.Sơn Hà, là nghi can gây ra vụ án trên.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 6.6, Công an H.Sơn Hà nhận được tin báo về việc anh Đinh Văn Là (22 tuổi, trú tại thôn Làng Vố, xã Sơn Thượng, H.Sơn Hà) sau khi nhậu, đang trên đường về thì bị một nhóm 3 người tấn công, dùng hung khí đâm gây thương tích nặng, bị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm 3 người đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, lãnh đạo Công an H.Sơn Hà đã huy động các lực lượng khẩn trương xác minh, truy tìm nhóm người gây án. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau, lực lượng công an H.Sơn Hà đã phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ 3 người liên quan đến vụ việc.

Qua đấu tranh ban đầu, Đinh Văn Phương, Đinh Văn Phong và Đinh Văn Dát khai nhận do xảy ra mâu thuẫn tại cuộc nhậu, nên khi ra về Phương đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm anh Là dẫn đến tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.