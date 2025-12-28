Quảng Ngãi: Một người đàn ông bất ngờ bị bắn ở cổng trung tâm y tế xã

Ngày 28.12, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với A Thin (31 tuổi, ở xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi), để điều tra về hành vi giết người.

A Thin tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngày 25.12, Công an xã Sa Thầy (Quảng Ngãi) tiếp nhận nguồn tin của anh N.T.H (35 tuổi, ở thôn 1, xã Sa Thầy) về việc anh bị một người lạ mặt dùng súng hơi bắn vào người.

Xác định đây là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, Công an xã Sa Thầy đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 25.12, A Thin cầm theo một khẩu súng hơi (loại súng nén khí bắn đạn chì), bỏ 1 viên đạn chì vào trong ổ đạn của súng và chạy xe máy đến ngã ba tỉnh lộ 675 gần Trung tâm y tế xã Rờ Kơi, đứng chờ.

Thấy anh H. vừa vào trong cổng Trung tâm y tế xã Rờ Kơi, Thin cầm súng nhắm vào người anh H., bắn 1 phát. Rất may, viên đạn chỉ trượt qua người, anh H. không bị thương.

Sau khi nổ súng, Thin điều khiển xe máy chạy vào nghĩa trang thôn Đăk Đe, xã Rờ Kơi để lẩn trốn. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.