Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Người dân làm rẫy tá hỏa phát hiện quả bom nặng 50 kg

Hải Phong
Hải Phong
06/01/2026 17:16 GMT+7

Người dân ở xã Minh Long (Quảng Ngãi) trong lúc canh tác keo và lúa trên rẫy phát hiện một số quả bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh, trong đó có quả bom nặng 50 kg.

Ngày 6.1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã có văn bản đề xuất cấp có thẩm quyền lên phương án xử lý, tiêu hủy một số quả bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh vừa được phát hiện trên địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình lân cận.

Quảng Ngãi: Làm rẫy, phát hiện quả bom nặng 50 kg tồn sót sau chiến tranh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng di dời quả bom nặng 50 kg đến nơi an toàn

ẢNH: CTV

Trước đó, vào chiều 5.1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long đã thành lập tổ thu gom, vận chuyển gồm 4 cán bộ, chiến sĩ tiến hành thu hồi nhiều vật nổ nguy hiểm. 

Cụ thể, lực lượng chức năng đã thu gom 1 quả đạn 76 mm tại thôn 3, 1 quả đạn cối 81 mm tại thôn Cà Xen và 1 quả bom trọng lượng khoảng 50 kg, mức độ sát thương lớn (chưa xác định chủng loại) tại thôn Làng Trê.

Quảng Ngãi: Làm rẫy, phát hiện quả bom nặng 50 kg tồn sót sau chiến tranh - Ảnh 2.

Phát hiện quả bom trong ruộng của người dân ở xã Minh Long (Quảng Ngãi)

ẢNH: CTV

Các vật nổ sau khi được phát hiện đều được lực lượng quân sự nhanh chóng tiếp cận, khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Quá trình thu gom, vận chuyển được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, theo quy chuẩn và quy định của Bộ Quốc phòng. Bom, đạn được đặt trong thùng xốp chứa cát mịn nhằm hạn chế va đập, sau đó vận chuyển bằng phương tiện cơ giới về vị trí tập kết đã được bố trí sẵn.

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Long, số bom, đạn nói trên được người dân phát hiện trong quá trình canh tác keo và lúa trên rẫy, ruộng sản xuất.

Quảng Ngãi: Làm rẫy, phát hiện quả bom nặng 50 kg tồn sót sau chiến tranh - Ảnh 3.

Một quả đạn cối được phát hiện trong rẫy của người dân ở xã Minh Long

ẢNH: CTV

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi phát hiện bom, mìn, đạn dược hoặc vật thể nghi là vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, đào bới hay di chuyển mà cần nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để kịp thời xử lý, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Tin liên quan

Phát hiện bom, đạn pháo trong lúc đào ao chứa nước

Phát hiện bom, đạn pháo trong lúc đào ao chứa nước

Một người dân tại Bình Phước bất ngờ phát hiện bom và đạn pháo trong quá trình đào ao chứa nước.

Khám phá thêm chủ đề

Quả bom Quảng Ngãi vật nổ tiêu hủy bom
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận