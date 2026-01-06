Quảng Ngãi: Người dân làm rẫy tá hỏa phát hiện quả bom nặng 50 kg

Ngày 6.1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã có văn bản đề xuất cấp có thẩm quyền lên phương án xử lý, tiêu hủy một số quả bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh vừa được phát hiện trên địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình lân cận.

Lực lượng chức năng di dời quả bom nặng 50 kg đến nơi an toàn ẢNH: CTV

Trước đó, vào chiều 5.1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long đã thành lập tổ thu gom, vận chuyển gồm 4 cán bộ, chiến sĩ tiến hành thu hồi nhiều vật nổ nguy hiểm.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã thu gom 1 quả đạn 76 mm tại thôn 3, 1 quả đạn cối 81 mm tại thôn Cà Xen và 1 quả bom trọng lượng khoảng 50 kg, mức độ sát thương lớn (chưa xác định chủng loại) tại thôn Làng Trê.

Phát hiện quả bom trong ruộng của người dân ở xã Minh Long (Quảng Ngãi) ẢNH: CTV

Các vật nổ sau khi được phát hiện đều được lực lượng quân sự nhanh chóng tiếp cận, khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Quá trình thu gom, vận chuyển được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, theo quy chuẩn và quy định của Bộ Quốc phòng. Bom, đạn được đặt trong thùng xốp chứa cát mịn nhằm hạn chế va đập, sau đó vận chuyển bằng phương tiện cơ giới về vị trí tập kết đã được bố trí sẵn.

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Long, số bom, đạn nói trên được người dân phát hiện trong quá trình canh tác keo và lúa trên rẫy, ruộng sản xuất.

Một quả đạn cối được phát hiện trong rẫy của người dân ở xã Minh Long ẢNH: CTV

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi phát hiện bom, mìn, đạn dược hoặc vật thể nghi là vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, đào bới hay di chuyển mà cần nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để kịp thời xử lý, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.