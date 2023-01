Quảng Ngãi: Nhiều địa phương đồng loạt tổ chức 'Tết trồng cây'

Công an Q.10 (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh niên điều khiển xe máy tụ tập biểu diễn bốc đầu xe, phóng nhanh, vượt ẩu, so kè tốc độ... rạng sáng mùng 1 Tết (ngày 22.1).