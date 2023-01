‘Hai thành phố trực thuộc Hà Nội sẽ vực dậy kinh tế các huyện còn khó khăn’

Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có cuộc trò chuyện với báo chí về những định hướng lớn của thủ đô trong năm mới.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, năm 2023 dự báo sẽ rất khó khăn, nhất là trước nguy cơ lạm phát cao, suy thoái kinh tế, diễn biến dịch bệnh, tình hình chính trị thế giới...

Tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng, tạo “sức bật” mới cho thủ đô

Quan điểm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội là các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở phải phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp.

Bên cạnh đó, phải tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia, ủng hộ của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là những nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, thành phố phấn đấu hoàn thành 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó cố gắng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 7% trở lên; kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 4,5%...

Đồng thời, phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa tạo “sức bật” mới cho sự phát triển của thủ đô trước mắt và lâu dài. Đó là hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành dự án luật Thủ đô (sửa đổi).

Trong đó, sẽ quy hoạch 2 thành phố trực thuộc thủ đô. Một là, thành phố phía bắc sông Hồng, gồm các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và hai là, thành phố phía tây, gồm khu vực Hòa Lạc - Xuân Mai. Đây phải là những cực tăng trưởng mới của thành phố, giúp kéo giãn mật độ dân cư khu vực nội đô và vực dậy kinh tế các huyện còn rất khó khăn, thậm chí là vùng trũng ở xung quanh lên.

Thành phố cũng sẽ tập trung quy hoạch và đầu tư đưa một số huyện thành quận, trước mắt trong năm 2023 phấn đấu đưa 2 huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận.

Hà Nội đồng thời sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm; cố gắng sớm đưa vào vận hành thương mại đoạn trên cao tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Đặc biệt phải hoàn thành các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng thủ đô... Quy hoạch, ban hành quy định để triển khai cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ có sử dụng đất...

Vành đai 4 là lời giải cho bài toán kết nối liên vùng

Đề cập đến dự án “tâm điểm” của Hà Nội trong giai đoạn này, ông Đinh Tiến Dũng cho biết, Vành đai 4 - vùng thủ đô là dự án trọng điểm quốc gia, vốn là nhiệm vụ của T.Ư.





Nhưng với ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, đi đầu của thủ đô theo sự chỉ đạo và tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố đã chủ động đề xuất, được T.Ư tin tưởng giao cho nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Dự án đã được Bộ Chính trị nêu rõ trong Nghị quyết 15, được Quốc hội thông qua chủ trương, xác định cụ thể tiến độ hoàn thành cơ bản năm 2026, đưa vào vận hành năm 2027.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ, đây là nhiệm vụ chính trị được T.Ư giao phó cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, một nhiệm vụ rất khó khăn, nặng nề nhưng Hà Nội quyết tâm làm. Dự án không chỉ đem lại lợi ích to lớn cho thủ đô, mà còn cho cả Vùng thủ đô Hà Nội, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng.

“Nói cách khác, Vành đai 4 là lời giải cho bài toán kết nối liên vùng bấy lâu nay. Dự án khi hoàn thành sẽ giúp giải quyết nhiều bất cập đang đặt ra của thủ đô, nhất là giúp hoàn thiện hệ thống giao thông, khắc phục nạn ùn tắc đang rất khó khăn”, ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Vành đai 4 còn là niềm mong đợi của đông đảo người dân. Vừa qua, khi giải phóng mặt bằng, nhiều gia đình chưa nhận tiền đã bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho di chuyển các ngôi mộ. Sự ủng hộ, đồng thuận của người dân là rất tích cực, có lẽ ít có dự án nào như dự án này.

Với nhận thức thống nhất, nên ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội, 3 tỉnh, thành có dự án đi qua là Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã có sự thống nhất, chung sức, đồng lòng và ý chí quyết tâm cao. Đặc biệt, nhờ sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, đến nay, tình hình, tiến độ dự án cơ bản đạt yêu cầu. Nhiều quận, huyện đã hoàn thành việc di chuyển mồ mả ngay trước tết Nguyên đán 2023.

"Chúng ta phải tin dân thì dân mới tin chúng ta"

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2023 có thể nói là khá nhiều, lại đều có ý nghĩa quan trọng, khó khăn, thử thách nên đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự trách nhiệm cao của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của nhân dân.

Ông Đinh Tiến Dũng tin tưởng và đề nghị các cấp, ngành, địa phương, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền vào cuộc thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động. Mỗi cán bộ chủ chốt các cấp thành phố phải gương mẫu, đi đầu bắt tay vào hành động một cách tâm huyết, trách nhiệm, đam mê với công việc và thể hiện một tình yêu dành cho Hà Nội thủ đô nghìn năm văn hiến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng nguyên tắc “dân là gốc”, có sự đồng hành của dân thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

Điều quan trọng là chúng ta phải tin dân thì dân mới tin chúng ta. Tin dân là phải thẳng thắn, chân thành gặp gỡ, trao đổi với dân, trước việc khó phải cùng dân bàn bạc giải quyết.

“Bản thân tôi luôn đặt trọn niềm tin ở người dân thủ đô và sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trước hết là Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Với sự đồng hành, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, của các doanh nghiệp và nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, Hà Nội thân yêu của chúng ta sẽ tiếp tục đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trong năm mới như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dặn dò”, ông Dũng bày tỏ.

Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn bởi tác động tình hình quốc tế và trong nước nhưng các chỉ số đều cho thấy bức tranh kinh tế - xã hội thủ đô Hà Nội có nhiều khởi sắc.

Theo đó, Hà Nội đã hoàn thành 22/22 chỉ tiêu phát triển đã đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,89%, vượt kế hoạch đề ra là 7 - 7,5% và cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước (8,02%). Quy mô kinh tế của Hà Nội đạt 1,2 triệu tỉ đồng (tương đương 50 tỉ đô la Mỹ).

Lần đầu tiên Hà Nội thu ngân sách vượt 300.000 tỉ đồng, đạt hơn 332.000 tỉ đồng, vượt dự toán T.Ư giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 141,8 triệu đồng. Lượng khách quốc tế và tổng thu từ khách du lịch cùng tăng hơn 4 - 5 lần so với năm trước.

Toàn thành phố thu hút được gần 1,7 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng hơn 10% so với năm 2021. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt gần 30.000 doanh nghiệp, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Hà Nội còn giải quyết việc làm cho 203.000 lao động, đạt 126,9% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021.