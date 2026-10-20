Quảng Ngãi phê bình chủ đầu tư, nhà thầu chậm tiến độ 4 trường nội trú

Ngày 20.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn bản phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi và các nhà thầu liên quan do chậm tiến độ 4 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS giai đoạn 1, đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Dục Nông (Quảng Ngãi), ảnh chụp ngày 5.9 ẢNH: T.H

Trước đó, tại buổi kiểm tra thực tế các dự án trường học biên giới và dự án trọng điểm phía tây tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi đôn đốc hoàn thành dứt điểm các hạng mục phụ trợ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và hoàn thành toàn bộ các trường trước ngày 15.10. Đồng thời, chủ đầu tư phải xử lý dứt điểm những bất cập phát sinh trong quá trình vận hành.

Tuy nhiên, theo báo cáo số 204/BC-BQLDA ngày 15.10 của Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi, cả 4 công trình tại các xã Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành, dù các trường đã đưa vào vận hành phục vụ năm học 2026 - 2027.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, việc không hoàn thành công trình đúng thời hạn chỉ đạo trong khi các dự án nhiều lần được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, cho thấy công tác quản lý, điều hành, đôn đốc và kiểm soát tiến độ của chủ đầu tư, nhà thầu chưa nghiêm túc, hiệu quả. Tình trạng này ảnh hưởng đến việc hoàn thiện đồng bộ cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện học tập và sinh hoạt nội trú của học sinh.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi và các nhà thầu thi công liên quan; yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, khẩn trương khắc phục tình trạng chậm tiến độ và tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi phải tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân trực tiếp phụ trách, quản lý, điều hành 4 dự án; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với từng hạng mục chậm tiến độ, việc thực hiện cam kết tiến độ và công tác quản lý, đôn đốc, kiểm soát nhà thầu. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm, chủ đầu tư phải xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm, nêu rõ hình thức xử lý và kiến nghị đối với những trường hợp vượt thẩm quyền.

Các phòng học ở Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Dục Nông (Quảng Ngãi) đã đưa vào dạy học, ảnh chụp ngày 5.9 ẢNH: HẢI PHONG

Đối với các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát, chủ đầu tư phải rà soát việc thực hiện hợp đồng, xác định cụ thể khối lượng chậm tiến độ, nguyên nhân và trách nhiệm của từng bên. Căn cứ hợp đồng đã ký kết và quy định pháp luật, phải thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền, yêu cầu khắc phục hậu quả; không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài mà chỉ dừng ở việc nhắc nhở hoặc chấp nhận cam kết gia hạn khi chưa đủ căn cứ, điều kiện theo quy định.

Chủ đầu tư cũng phải khẩn trương xây dựng tiến độ khắc phục cụ thể cho từng trường, từng hạng mục còn lại, xác định thời hạn hoàn thành cuối cùng và trách nhiệm của từng nhà thầu. Việc thi công phải được tổ chức khẩn trương, liên tục, bảo đảm chất lượng, hoàn thành dứt điểm các hạng mục và toàn bộ dự án; không tự ý điều chỉnh thời hạn hoàn thành trái quy định.

Trong quá trình thi công, các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ điều kiện an toàn, không để ảnh hưởng đến hoạt động dạy học, sinh hoạt nội trú của học sinh, giáo viên, nhân viên và hoạt động chung của các trường.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi báo cáo kết quả kiểm điểm, việc xác định trách nhiệm, biện pháp xử lý và tiến độ hoàn thành cụ thể từng dự án trước ngày 25.10.

Không để lặp lại tình trạng chậm tiến độ ở giai đoạn 2

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì theo dõi, đôn đốc việc khắc phục, hoàn thành 4 dự án giai đoạn 1; tổng hợp kết quả kiểm điểm, xác định trách nhiệm và biện pháp xử lý của chủ đầu tư cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, nội dung vượt thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30.10.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phải tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ 5 dự án giai đoạn 2, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để lặp lại tình trạng chậm tiến độ như ở giai đoạn 1.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ kết quả kiểm điểm, báo cáo giải trình và hồ sơ liên quan, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, hướng dẫn, theo dõi việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi theo quy định và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Việc tham mưu xử lý trách nhiệm phải hoàn thành trước ngày 10.11.