Quảng Ngãi: Sáp nhập, thành lập 3 xã, thị trấn mới

Ngày 18.6, tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 24 (kỳ họp chuyên đề), khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã thảo luận, đi đến thống nhất và thông qua 7 nghị quyết liên quan đến vấn đề kinh tế, xã hội.

Các đại biểu tại kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

T.PHƯƠNG

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tán thành, thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, sẽ có 7 xã, thị trấn được sáp nhập thành 3 xã, thị trấn.

Cụ thể, H.Mộ Đức sẽ sáp nhập diện tích tự nhiên, dân số xã Đức Lợi vào xã Đức Thắng, thành lập xã mới tên là xã Thắng Lợi.

Tại H.Tư Nghĩa, xã Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Phương, TT.Sông Vệ được sắp xếp thành xã Nghĩa Phương và TT.Sông Vệ.

Tại TP.Quảng Ngãi, sáp nhập diện tích tự nhiên, dân số của xã Nghĩa An vào xã Nghĩa Phú, thành xã mới là xã An Phú.

Theo sự sắp xếp các đơn vị hành chính nói trên, tỉnh Quảng Ngãi giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã, còn lại 145 xã, 8 thị trấn và 17 phường.

UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn chỉnh hồ sơ sắp xếp hành chính cấp xã nói trên đảm bảo quy định để gửi về Bộ Nội vụ.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng thống nhất thông qua nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp và các mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổ trưởng hưởng mức 1,5 triệu đồng/người/tháng; tổ phó 1,4 triệu đồng/người/tháng; các thành viên khác là 1,3 triệu đồng/người/tháng.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi T.PHƯƠNG

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua các nghị quyết nói trên là phù hợp quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời các nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua.