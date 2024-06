Sáp nhập nhiều đơn vị hành chính cấp xã, phường ở Bình Định

Theo UBND tỉnh Bình Định, qua tổ chức rà soát hiện trạng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Bình Định không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp; có 6 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, gồm 5 phường: Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi thuộc TP.Quy Nhơn; xã Hoài Hải thuộc TX.Hoài Nhơn và 2 đơn vị hành chính cấp xã liền kề có điều chỉnh 2 địa giới khi thực hiện phương án sắp xếp gồm P.Thị Nại thuộc TP.Quy Nhơn và P.Hoài Hương thuộc TX.Hoài Nhơn.

Kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định thứ 16, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 THANH QUÂN

Do đó, tỉnh Bình Định xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã để cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP.Quy Nhơn giai đoạn 2023 - 2025, sẽ thực hiện sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của P.Thị Nại, P.Lê Lợi, P.Trần Hưng Đạo (có địa giới hành chính liền kề nhau) thành đơn vị hành chính cấp xã mới là P.Thị Nại (giữ lại tên gọi hiện nay của P.Thị Nại). P.Thị Nại (mới) sử dụng trụ sở làm việc hiện nay của UBND P.Lê Lợi (tại địa chỉ 10 Hai Bà Trưng).

Nhiều đơn vị hành chính trên địa bàn TP.Quy Nhơn sẽ sáp nhập THANH QUÂN

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của P.Trần Phú, P.Lý Thường Kiệt, P.Lê Hồng Phong (có địa giới hành chính liền kề nhau) thành đơn vị hành chính cấp xã mới là P.Trần Phú (giữ lại tên gọi hiện nay của P.Trần Phú). P.Trần Phú (mới) sử dụng trụ sở làm việc hiện nay của UBND P.Lý Thường Kiệt (địa chỉ 88 Phạm Hùng).

Sau khi sáp nhập, P.Thị Nại có diện tích tự nhiên 2,94 km2 (đạt 53% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 35.417 người (đạt 506% so với tiêu chuẩn); giữ nguyên hiện trạng 22 khu phố của 3 phường trước khi nhập.

Sau khi nhập, P.Trần Phú có diện tích tự nhiên 2,32 km2 (đạt 42% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 37.997 người (đạt 543% so với tiêu chuẩn); giữ nguyên hiện trạng 17 khu phố của 3 phường trước khi nhập.

Tại TX.Hoài Nhơn, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 4,7 km2 (đạt 16% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 8.283 người (đạt 104% so với tiêu chuẩn) của xã Hoài Hải vào P.Hoài Hương có diện tích tự nhiên 10,74 km2 (đạt 195% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 20.330 người (đạt 407% so với tiêu chuẩn).

Sau khi nhập, P.Hoài Hương (mới) có diện tích tự nhiên 15,44 km2 (đạt 281% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 28.613 người (đạt 572% so với tiêu chuẩn); giữ nguyên hiện trạng 11 khu phố của P.Hoài Hương trước khi sáp nhập và chuyển 5 thôn của xã Hoài Hải thành 5 khu phố thuộc P.Hoài Hương (mới).