Thời sự

Quảng Ngãi: Tạm giữ số lượng lớn dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng

Hải Phong
Hải Phong
08/01/2026 19:34 GMT+7

Công an xã Phước Giang (Quảng Ngãi) tạm giữ hơn 1,5 tấn dầu ăn và 390 kg mỡ heo đã qua sử dụng cùng 100 kg nhớt thải là chất thải nguy hại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 8.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, xác nhận thông tin trên và cho biết Công an xã Phước Giang đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật gồm dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng và nhớt thải để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Quảng Ngãi: Tạm giữ số lượng lớn dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng- Ảnh 1.

Tang vật thu giữ tại nhà ông Phạm Quang Khôi

ẢNH: CÔNG AN XÃ PHƯỚC GIANG

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 7.1, Tổ phòng chống tội phạm - Công an xã Phước Giang phát hiện 81 can nhựa chứa dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng và nhớt thải, cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sang chiết, cân đo tại khu vực sân nhà ông Phạm Quang Khôi (59 tuổi, ở thôn Long Bàn Bắc, xã Phước Giang).

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định số tang vật, gồm: hơn 1,5 tấn dầu ăn đã qua sử dụng; 390 kg mỡ heo đã qua sử dụng và 100 kg nhớt thải là chất thải nguy hại, cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sang chiết, cân đo. Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Làm việc với cơ quan công an, ông Phạm Quang Khôi khai nhận đã thu mua số dầu, mỡ đã qua sử dụng từ các cơ sở kinh doanh ăn uống, lò quay heo sau đó bán lại để kiếm lời; đồng thời mua gom nhớt thải từ các tiệm sửa xe để bán cho người khác.

Nhận định đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường, Công an xã Phước Giang đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan và tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

