Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể nam công nhân bị nước cuốn mất tích

Chiều 24.5, lãnh đạo UBND xã Bình Minh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam công nhân bị nước cuốn mất tích trong đêm 23.5.

Theo đó, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động 1 xe chở xuồng cao su, các phương tiện cứu nạn cứu hộ chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ lập tức đến hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nam công nhân bị nước cuốn mất tích trên sông Trà Bồng CTV

Đến khoảng 13 giờ ngày 24.5, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tìm thấy thi thể nam công nhân bị nước cuốn mất tích, cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 200 m về phía đông. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Đại diện Công ty TNHH xây dựng Thái Hà (đơn vị thi công cầu Thạch An) cho biết, cầu Thạch An có 8 nhịp với chiều dài 320 m, bắc qua sông Trà Bồng nối hai xã Bình Minh và Bình Mỹ (H.Bình Sơn). Để thi công cầu Thạch An, đơn vị làm một cầu tạm bằng sắt để người và phương tiện lưu thông. Do mưa, nước sông Trà Bồng dâng cao nên công ty cho 6 công nhân nghỉ (trong hai ngày 22 và 23.5) tại lán trại cách công trường 500 m, máy móc được di dời đến nơi an toàn.

Đoạn đầu cầu tạm bị sạt lở, nơi nam công nhân trượt chân, bị nước cuốn trôi CTV

Dù trời tối, đường trơn, anh em công nhân đã ngăn cản, nhưng tối 23.5, sau khi ăn cơm, anh Trần Đức Thắng vẫn đi bộ qua cầu tạm đến nhà một người bạn chơi thì xảy ra vụ tai nạn trên.

Trước đó, Thanh Niên thông tin, khoảng 19 giờ 15 ngày 23.5, anh Trần Đức Thắng (21 tuổi) và anh Nguyễn Thành Duy (19 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh, công nhân đang thi công xây dựng cầu Thạch An), đi bộ từ xã Bình Minh qua xã Bình Mỹ theo đường nội bộ xây dựng tạm. Khi cả hai đi đến đoạn giao nhau giữa đường đất và cầu tạm bằng sắt (ngay mép sông Trà Bồng) thì gặp sự cố sạt lở đất. Sau đó, anh Thắng bị nước cuốn mất tích.