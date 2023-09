Quảng Ninh: Bắt giữ 7 'hung thần đại dương' trên vùng biển biên giới

Ngày 19.9, thông tin từ Bộ đội biên phòng Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 7 tàu cá trang bị giã cào, kích điện, được ví như những "hung thần đại dương", đang đánh bắt thủy sản bằng hình thức hủy diệt tại vùng biển biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) bị Bộ đội biên phòng Quảng Ninh bắt giữ.



Tổ tuần tra của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia bắt giữ hung thần đại dương đang khai thác thủy sản bằng hình thức hủy diệt N.K

Cụ thể, trong 2 ngày 18 - 19.9, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng biển khu vực Đông Nam đảo Vĩnh Thực (TP.Móng Cái), đội tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện, bắt giữ 7 tàu gỗ đang khai thác thủy sản bằng hình thức hủy diệt.

Các tàu cá bị bắt giữ, gồm: QN - 03246 TS do Vũ Văn Quý (46 tuổi) làm thuyền trưởng, có hành vi tàng trữ công cụ kích điện, giã cào để khai thác thủy sản; QN - 3735 TS do Vũ Văn Hải (47 tuổi) làm thuyền trưởng; QN - 90285 TS do Vũ Văn May (38 tuổi) làm thuyền trưởng, đang khai thác thủy sản bằng giã cào, lưới rê; QN - 90345 TS do Phạm Tuấn Anh (23 tuổi) làm thuyền trưởng; QN - 0447 TS do Lê Đồng Luyến (49 tuổi) làm thuyền trưởng; QN - 090323 TS do Nguyễn Văn Doanh làm chủ; QN - 90186 TS do Bùi Huy Tuấn (41 tuổi) làm thuyền trưởng đều đang dùng giã cào để khai thác thủy sản.

Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đã tạm giữ phương tiện; đồng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính các thuyền trưởng nói trên.

Theo Bộ đội biên phòng Quảng Ninh, thời gian gần đây tại vùng biển tỉnh này vẫn đang căng thẳng "cuộc chiến" với những "hung thần đại dương". Đáng chú ý, từ 1.9 đến nay đồng loạt 9 địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức ra ra quân, tuyên truyền xử lý các tàu cá vi phạm để chung tay cùng các tỉnh, thành trên cả nước gỡ thẻ vàng của EC cho ngành thủy sản Việt Nam.