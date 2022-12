Quảng Ninh: Bắt giữ tàu vận chuyển 110 tấn than trái phép trên vịnh Bái Tử Long

Ngày 22.12, thông tin từ Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ tàu chở hàng biển số NĐ - 2026 vận trọng tải 199 tấn, công suất máy 75 CV đang vận chuyển 110 tấn than trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Nguyễn Đăng Đ. (47 tuổi, trú tại P.Phong Hải, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số than trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng Nguyễn Đăng Đ. khai nhận số than trên thu mua của người dân đi thu gom than rơi vãi của các tàu vận tải than ở khu vực biển Cống Đông (giáp ranh giữa TP.Cẩm Phả và H.Vân Đồn) để bán kiếm lời. Việc thu mua diễn ra vào buổi tối nên Đ. không biết tên, tuổi của người bán.





Theo Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 101 triệu đồng đối với Nguyễn Đăng Đ. về hành vi mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp; đồng thời tịch thu 110 tấn than bán phát mại với số tiền hơn 236 triệu đồng.

Trước đó, cũng trên vịnh Bái Tử Long, vào cuối tháng 11, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Cẩm Phả kiểm tra tàu vỏ thép không có biển kiểm soát, trọng tải 150 tấn, công suất máy 70 CV, chở 60 tấn than không rõ nguồn gốc. Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số than trên và giấy tờ liên quan đến phương tiện.