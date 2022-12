Quảng Ninh: Mâu thuẫn cá nhân, nhân viên bảo vệ bị đâm trọng thương

Ngày 17.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 nghi can để điều tra vụ dùng dao đâm một nam bảo vệ trọng thương.

Khoảng 23 giờ ngày 15.12, Công an TP.Hạ Long nhận được tin báo của anh Trần Duy Linh, Giám đốc Công ty bảo vệ Bảo Phong, về việc ông Lương Viết Đoàn (57 tuổi, trú P.Cao Xanh, TP.Hạ Long) là nhân viên bảo vệ tại câu lạc bida (ở P.Hồng Gai, TP.Hạ Long) bị đâm nhiều nhát, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xác định vụ việc có tính chất manh động, nghiêm trọng, Công an TP.Hạ Long phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) điều tra làm rõ vụ việc.





Đến 14 giờ ngày 16.12, lực lượng công an đã làm rõ các nghi can liên quan gồm Trần Tiến Quang (46 tuổi, trú P.Hồng Hải) và Nguyễn Duy Tùng (50 tuổi, trú P.Cao Xanh, cùng TP.Hạ Long). Lực lượng công an cũng thu giữ vật chứng là 1 dao gấp dài 30 cm.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận, đêm 15.12, tại chỗ làm việc của ông Lương Viết Đoàn, Nguyễn Duy Tùng và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn. Khi xảy ra sự việc, Quang vào can ngăn và dùng dao đâm ông Đoàn nhiều nhát.