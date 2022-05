Quảng Ninh: Bắt kẻ dùng dao kề cổ chủ quán để cướp 3 triệu đồng

Trước đó, tối 16.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Uông Bí tiếp nhận đơn trình báo của bà Vũ Thị Thu Hiền (51 tuổi, trú tại tổ 2, P.Nam Khê, TP.Uông Bí, Quảng Ninh) về việc bị 1 đối tượng dùng dao kề cổ cướp 3 triệu đồng.

Theo trình báo của bà Hiền, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, có 1 nam thanh niên đeo khẩu trang, đi bộ vào quầy hỏi mua hàng. Sau đó người này bất ngờ dùng dao kề vào cổ bà Hiền, bắt bà lấy 3 triệu đồng đựng trong túi xách đưa anh ta, rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo, Công an TP.Uông Bí cử tổ công tác có đến hiện trường khám nghiệm, thu thập lời khai và khoanh vùng các nghi can. Công an xác định được nghi can và đã bắt giữ Lâm Văn Thuật, 22 tuổi, trú tại thôn Thành Long, xã An Sinh, TX.Đông Triều, Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Thuật khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình. Đối tượng này cho biết thường đánh bạc qua mạng xã hội, bị thua 100 triệu đồng.

Ngày 15.5, Thuật cãi nhau với gia đình nên chạy xe máy biển số 14Z1-09575 đi từ nhà xuống P.Nam Khê, TP.Uông Bí thuê nhà trọ để nghỉ và cầm cố xe máy cho 1 cửa hàng cầm đồ với giá 6 triệu đồng.

Qua nhiều ngày đi lang thang trên địa bàn P.Nam Khê (TP.Uông Bí, Quảng Ninh), Thuật phát hiện thấy cửa hàng nhà bà Hiền vắng người nên nảy sinh ý định cướp tài sản.