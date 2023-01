Quảng Ninh: Bắt nhóm buôn ma túy ở thành phố vùng biên

Ngày 4.1, thông tin từ Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam đối với 3 bị can để điều tra về hành vi mua bán ma túy.

Trước đó, hồi 15 giờ ngày 31.12.2022, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu 3, P.Ka Long, Tổ công tác Công an TP.Móng Cái phát hiện Vũ Văn Đức (26 tuổi, trú tại thôn 2, xã Quảng Minh, H.Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) cất giấu 4 viên nén, màu trắng và 1 túi ni lông chứa ma túy.

Khám xét chỗ ở của Đức tại khu 3, P.Ka Long, TP.Móng Cái (Quảng Ninh), lực lượng chức năng thu giữ thêm 28 viên nén màu trắng và 23 túi ni lông chứa ma túy cùng cân tiểu ly.





Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Móng Cái đã bắt khẩn cấp đối với Đinh Thị Thu Thủy (27 tuổi, trú tại làng Groi, xã Ya Hội, H.Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) và Mai Minh Trí (28 tuổi, trú tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, H.Phù Cát, Bình Định).

Ngoài ra, khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Thị Thu Thủy (ở số 112 Tô Hiệu thuộc khu 5, P.Ka Long, TP.Móng Cái), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng; 1 túi ni lông bên trong bám dính chất bột màu trắng và 1 viên nén ma túy, cùng cân tiểu ly và vỏ túi ni lông.