Quảng Ninh chi hơn 1.000 tỉ đồng cho năm học mới

Năm học mới 2023-2024, tỉnh Quảng Ninh có trên 360.000 học sinh, trẻ mầm non (tăng hơn 8.300 trẻ em so với năm học 2022-2023) học tập tại 629 trường học, cơ sở giáo dục (trong đó có trên 90% số trường, cơ sở đạt chuẩn quốc gia); tỉnh cũng đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ trẻ em mầm non được học 2 buổi/ngày đạt 100%; học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày đạt 85%.

Hơn 360.000 học sinh ở tỉnh Quảng Ninh hân hoan bước vào năm học mới N.H

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh có hơn 22.700 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong tất cả các cấp học, bậc học. Tỷ lệ chuẩn trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên theo từng cấp học khá cao, từ 83% trở lên. Riêng cấp THPT, trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên chiếm 100%, trong đó trên chuẩn chiếm 20,31%...

Năm học mới 2023-2024, tỉnh Quảng Ninh đầu tư hơn 565 tỉ đồng xây dựng 8 trường chất lượng cao trên địa bàn N.K

Đáng chú ý, trước thềm năm học mới, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư nguồn lực lớn cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học. Trong đó, chi 565 tỉ đồng xây dựng 8 trường chất lượng cao; 175 tỉ đồng (cấp huyện 165 tỉ đồng và cấp tỉnh 10 tỉ đồng) sửa chữa, cải tạo trường, lớp học; chi 445 tỉ đồng mua sắm thiết bị theo chương trình giáo dục phổ thông 2018… nâng tỷ lệ phòng học kiên cố hóa của cả tỉnh lên 92,1%.

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên cho thấy, lễ khai giảng nhiều trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra ngắn gọn, trang trọng. Đặc biệt, đại diện các trường đều đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới đầy xúc động.