Thời sự

Quảng Ninh chi hơn 900 tỉ cho hơn 1.000 cán bộ nghỉ việc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
06/10/2025 14:12 GMT+7

Tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt chính sách hỗ trợ thôi việc, tinh giản biên chế và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, với tổng kinh phí chi trả hơn 900 tỉ đồng, cho trên 1.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 6.10, ông Bùi Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ninh, cho biết sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp (từ 1.7.2025), tỉnh đã ban hành quyết định nghỉ việc cho 1.065 trong tổng số 1.309 trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế.

Quảng Ninh chi hơn 900 tỉ cho trên 1.000 Cán bộ nghỉ việc - Ảnh 2.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh

ẢNH: N.H

Trong đó, 943 trường hợp đã được chi trả hơn 974,7 tỉ đồng; 122 trường hợp còn lại chi trả trước ngày 15.10. Ngoài ra, tỉnh này cũng đã giải quyết chế độ nghỉ việc cho 768 người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP, với tổng kinh phí hơn 39,3 tỉ đồng.

Theo Sở Nội vụ Quảng Ninh, việc chi trả và sắp xếp cán bộ được thực hiện đồng bộ với việc kiện toàn bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn. Sau sắp xếp, cấp tỉnh còn 14 cơ quan chuyên môn (giảm 30% so với trước), 211 tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp, giảm 42 đơn vị. Cấp xã thành lập 164 cơ quan chuyên môn và 69 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tính đến 1.7, Quảng Ninh đã bố trí nhân sự cho 54 xã, phường, đặc khu với hơn 21.000 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, hơn 1.700 cán bộ cấp xã được chuyển thành công chức xã mới, 263 công chức được tiếp nhận về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt kế hoạch tuyển dụng 584 chỉ tiêu mới, ưu tiên lĩnh vực đất đai, tài chính, công nghệ thông tin và kế toán.

Bên cạnh đó, tỉnh đang triển khai các chính sách hỗ trợ cán bộ sau sắp xếp, như bố trí nhà công vụ, hỗ trợ nhà ở xã hội cho người công tác xa nơi ở và cấp 98 ô tô phục vụ công tác tại 54 xã, phường, đặc khu.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, 100% thủ tục hành chính của tỉnh hiện đã được đồng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến nay, Quảng Ninh đã tiếp nhận hơn 141.700 hồ sơ và giải quyết đúng, trước hạn đạt 98,7%, khẳng định hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu lực và hiện đại.

