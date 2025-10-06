Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ninh sơ tán gần 1.000 người tránh bão Matmo

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
06/10/2025 06:06 GMT+7

Trước khi bão Matmo (bão số 11) dự kiến đổ bộ, các địa phương ven biển Quảng Ninh đã khẩn trương sơ tán gần 1.000 người dân, kêu gọi toàn bộ tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Tối 5.10, ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh), nơi được dự báo là vùng tâm bão Matmo đi qua cho thấy không khí phòng, chống bão diễn ra hết sức khẩn trương.

Quảng Ninh sơ tán gần 1.000 người tránh bão Matmo - Ảnh 1.

Người dân được đưa lên bờ sơ tán trước khi bão Matmo đổ bộ

ẢNH: N.H

Lãnh đạo UBND P.Móng Cái 1 cho biết, toàn địa bàn có 175 căn nhà tạm, thiếu kiên cố với 800 nhân khẩu (trong đó có 25 người cao tuổi và 88 trẻ em) đã được di dời đến nơi an toàn như trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan nhà nước. Ngoài ra, 36 chủ tàu, thuyền cùng ngư dân cũng đã lên bờ tránh trú.

Đến tối cùng ngày, toàn phường có 635 phương tiện thủy vào nơi neo đậu an toàn, gồm 118 tàu cá, 200 tàu vận tải hành khách và hàng hóa, cùng 317 đò, bè mảng, thuyền sắt. 

UBND phường phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Hòa và Trà Cổ yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu đúng quy định, di chuyển người lên bờ và gia cố phương tiện. Toàn bộ ngư dân đã rời tàu, lên bờ an toàn trước khi bão áp sát.

Quảng Ninh sơ tán gần 1.000 người tránh bão Matmo - Ảnh 2.

Lực lượng quân đội trao đồ tiếp tế cho người dân tại các nơi sơ tán

ẢNH: N.H

Trong ngày, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đã kiểm tra công tác ứng phó bão tại Quảng Ninh, chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng ứng cứu, bảo đảm an toàn cho người dân và cơ sở vật chất.

Quảng Ninh sơ tán gần 1.000 người tránh bão Matmo - Ảnh 3.

Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng bố trí nơi ở, thực phẩm chu đáo cho người dân

ẢNH: N.H

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, đến chiều 5.10, tỉnh đã thông báo cho hơn 4.200 tàu, thuyền biết vị trí và hướng di chuyển của bão, yêu cầu toàn bộ tàu, thuyền phải vào bờ trước trưa cùng ngày. Các địa phương đồng loạt triển khai phương án sơ tán dân, kiểm tra hệ thống thoát nước, cắt tỉa cây xanh, rà soát các khu du lịch, công trình ven biển, khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam cũng đã kích hoạt phương án phòng, chống mưa bão tại các khai trường, hầm lò, bố trí sẵn phương tiện, nhân lực hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết.

Hiện Quảng Ninh tiếp tục duy trì trực 24/24 để theo dõi sát tình hình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khi bão Matmo tiến gần đất liền.

Tin liên quan

Chủ tịch Hà Nội: Ứng phó bão Matmo cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân

Chủ tịch Hà Nội: Ứng phó bão Matmo cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với bão Matmo (bão số 11) cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Quốc phòng Quảng Ninh bão Matmo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận