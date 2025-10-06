Quảng Ninh sơ tán gần 1.000 người tránh bão Matmo

Tối 5.10, ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh), nơi được dự báo là vùng tâm bão Matmo đi qua cho thấy không khí phòng, chống bão diễn ra hết sức khẩn trương.



Người dân được đưa lên bờ sơ tán trước khi bão Matmo đổ bộ ẢNH: N.H

Lãnh đạo UBND P.Móng Cái 1 cho biết, toàn địa bàn có 175 căn nhà tạm, thiếu kiên cố với 800 nhân khẩu (trong đó có 25 người cao tuổi và 88 trẻ em) đã được di dời đến nơi an toàn như trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan nhà nước. Ngoài ra, 36 chủ tàu, thuyền cùng ngư dân cũng đã lên bờ tránh trú.

Đến tối cùng ngày, toàn phường có 635 phương tiện thủy vào nơi neo đậu an toàn, gồm 118 tàu cá, 200 tàu vận tải hành khách và hàng hóa, cùng 317 đò, bè mảng, thuyền sắt.

UBND phường phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Hòa và Trà Cổ yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu đúng quy định, di chuyển người lên bờ và gia cố phương tiện. Toàn bộ ngư dân đã rời tàu, lên bờ an toàn trước khi bão áp sát.

Lực lượng quân đội trao đồ tiếp tế cho người dân tại các nơi sơ tán ẢNH: N.H

Trong ngày, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đã kiểm tra công tác ứng phó bão tại Quảng Ninh, chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng ứng cứu, bảo đảm an toàn cho người dân và cơ sở vật chất.

Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng bố trí nơi ở, thực phẩm chu đáo cho người dân ẢNH: N.H

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, đến chiều 5.10, tỉnh đã thông báo cho hơn 4.200 tàu, thuyền biết vị trí và hướng di chuyển của bão, yêu cầu toàn bộ tàu, thuyền phải vào bờ trước trưa cùng ngày. Các địa phương đồng loạt triển khai phương án sơ tán dân, kiểm tra hệ thống thoát nước, cắt tỉa cây xanh, rà soát các khu du lịch, công trình ven biển, khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam cũng đã kích hoạt phương án phòng, chống mưa bão tại các khai trường, hầm lò, bố trí sẵn phương tiện, nhân lực hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết.

Hiện Quảng Ninh tiếp tục duy trì trực 24/24 để theo dõi sát tình hình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khi bão Matmo tiến gần đất liền.