Quảng Ninh: Điều tra vụ công nhân mỏ than tử vong bất thường dưới lò sâu

Ngày 23.5, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, VKSND tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ một công nhân thuộc Công ty than Dương Huy (Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) tử vong bất thường dưới lò sâu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21.5, công nhân Lê Quang Đ. (30 tuổi, công nhân khai thác mỏ hầm lò) được phân công làm việc ca 3, với nhiệm vụ vét than, hạ nền lò chợ.

Đến khoảng 8 giờ ngày 22.5, trong khi đi kiểm tra tình hình, một cán bộ của Công ty than Dương Huy phát hiện công nhân Lê Quang Đ. bất tỉnh trong lò, ngồi tựa lưng vào tường ở mức -35 m.

Nhận thấy sự việc bất thường, các công nhân đã phối hợp đưa anh Lê Quang Đ. đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngay trong ngày 22.5, Công an tỉnh Quảng Ninh, VKSND tỉnh Quảng Ninh tiến hành mổ pháp y, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng, người có liên quan để điều tra vụ việc.

Thi thể công nhân Lê Quang Đ. sau đó đã được đưa về gia đình để làm lễ an táng. Tỉnh Quảng Ninh, TP.Cẩm Phả cũng cử đoàn đến chia buồn với gia đình công nhân nói trên.