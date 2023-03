Quảng Ninh: Điều tra vụ công nhân tử vong dưới lò than ở Cẩm Phả

Ngày 24.3, thông tin từ Công an TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang phối hợp Viện KSND TP.Cẩm Phả và Sở LĐ-TB-XH Quảng Ninh điều tra vụ công nhân tử vong dưới lò than của Công ty than Thống Nhất (Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam).



Trụ sở Công ty than Thống Nhất NK

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 23.3, nhóm công nhân của Công ty cổ phần xây dựng Thịnh Phát LTD đang thi công gói thầu số 8 phun ép vữa xi măng gia cố và chống xén đường lò mức -35, -140 cho Công ty than Thống Nhất thì xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, làm 1 người tử vong.

Danh tính công nhân tử vong được xác định là ông Vũ Văn T. (50 tuổi, công nhân kỹ thuật, khai thác mỏ hầm lò bậc 1).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã lấy lời khai của các nhân chứng, đồng thời kiểm tra quy trình an toàn lao động tại gói thầu nói trên.

Hiện thi thể ông Vũ Văn T. đã được bàn giao về cho gia đình để làm lễ an táng. Đại diện Công ty than Thống Nhất và TP.Cẩm Phả đã cử đoàn đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.