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    Quảng Ninh đón khách quốc tế thứ 5 triệu từ siêu du thuyền

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu

    Quảng Ninh đón khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026, đánh dấu cột mốc tăng trưởng của ngành du lịch thành phố. Vị khách đặc biệt đến Hạ Long trên siêu du thuyền Celebrity Millennium chở hơn 2.000 người.

    Sáng 14.11, tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Sở VH-TT-DL TP.Quảng Ninh tổ chức lễ đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến địa phương trong năm 2026.

    Quảng Ninh đón khách quốc tế thứ 5 triệu từ siêu du thuyền - Ảnh 1.

    Siêu du thuyền Celebrity Millennium cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

    ẢNH: NGÔ HƯƠNG

    Vị khách đặc biệt đến Hạ Long trên tàu biển Celebrity Millennium, khởi hành từ Hồng Kông, chở hơn 2.000 du khách và thuyền viên. Hành khách trên tàu chủ yếu đến từ Mỹ, Anh, Canada và Úc.

    Tại lễ đón, bà Vũ Thị Mai Anh, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh, đã tặng hoa chúc mừng vị khách quốc tế thứ 5 triệu, đánh dấu cột mốc quan trọng của du lịch địa phương.

    Quảng Ninh đón khách quốc tế thứ 5 triệu từ siêu du thuyền - Ảnh 2.

    Lãnh đạo TP.Quảng Ninh tặng hoa chào đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến địa phương này trong năm 2026

    ẢNH: NGÔ HƯƠNG

    Trong thời gian lưu lại Hạ Long, du khách trên tàu được Công ty Lữ hành Saigontourist tổ chức tham quan vịnh Hạ Long, hang Sửng Sốt, hang Luồn, làng chài Vung Viêng và một số điểm du lịch văn hóa. Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn các chương trình tham quan Hà Nội, Hải Phòng. Theo kế hoạch, Celebrity Millennium sẽ rời Hạ Long lúc 18 giờ ngày 15.11.

    Theo Sở VH-TT-DL TP.Quảng Ninh, trong 10 tháng năm 2026, địa phương đón 52 chuyến tàu biển quốc tế với gần 62.000 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

    Dự kiến trong 2 tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục đón khoảng 20 chuyến tàu biển, đưa thêm 30.000 lượt khách quốc tế đến tham quan.

    Đáng chú ý, nhiều tàu biển có sức chở hàng nghìn hành khách dự kiến cập cảng Hạ Long như Adora Flora City (5.200 khách), Celebrity Solstice (2.800 khách), Diamond Princess (2.700 khách) và Norwegian Jade (2.300 khách).

    Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách du lịch, trong đó có trên 6 triệu lượt khách quốc tế. Với cột mốc 5 triệu khách quốc tế, địa phương còn khoảng 1 triệu lượt khách để hoàn thành mục tiêu đề ra.

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