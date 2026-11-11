Khách quốc tế tăng mạnh, du lịch TP.HCM đẩy mạnh làm mới thương hiệu

Ngày 9-11, trong buổi làm việc với Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy mạnh truyền thông thương hiệu du lịch “Vibrant Ho Chi Minh City - Sống động từng trải nghiệm”. TP Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng mở, đang tạo thêm nhiều lớp trải nghiệm từ đô thị hiện đại đến làng nghề, từ di sản, ẩm thực đến sông nước, rừng ngập mặn và biển, đảo. Thành phố không chỉ gia tăng số lượng sản phẩm du lịch, mà chú trọng tổ chức các trải nghiệm thành một hệ thống có bản sắc, giúp du khách cảm nhận được sự thống nhất trong đa dạng.



Thực tế, Sở Du lịch TP.HCM đang triển khai chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu Vibrant Ho Chi Minh City - Sống động từng trải nghiệm, đồng thời phát triển 5 giá trị đặc trưng gồm Xanh, Giao thoa, Kết nối, An yên và Rực rỡ, nhằm định hình bản sắc du lịch thành phố trong giai đoạn mới.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh du lịch TP.HCM duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo số liệu công bố tại phiên họp kinh tế - xã hội ngày 5.11, trong 10 tháng năm 2026, thành phố ước đón hơn 9,33 triệu lượt khách quốc tế, tăng 36,94% so với cùng kỳ; khách nội địa đạt hơn 44,1 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 307.216 tỉ đồng, tăng 37,71%, hoàn thành hơn 93% kế hoạch năm. Với kết quả này, TP.HCM đang tiến gần mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế và đạt tổng thu 330.000 tỉ đồng trong năm 2026.

Thương hiệu du lịch TP.HCM được xây dựng từ năm 2007. Đến ngày 16.8.2011, khẩu hiệu Vibrant Ho Chi Minh City chính thức được lựa chọn cho hoạt động tiếp thị du lịch, gắn với hình ảnh một đô thị năng động, thân thiện và giàu sức sống.

Hình ảnh quảng bá du lịch TP.HCM xuất hiện trên màn hình LED tại khu vực trung tâm thành phố ẢNH: SỞ DU LỊCH TP.HCM

Trong định hướng mới, 5 giá trị được xem là những nét đặc trưng tạo nên bản sắc điểm đến, đồng thời góp phần định hình các dòng sản phẩm du lịch tiêu biểu. Cụ thể, Xanh gắn với thiên nhiên, sinh thái và phát triển bền vững, từ sông Sài Gòn, rừng ngập mặn Cần Giờ đến biển Vũng Tàu, đặc khu Côn Đảo. Giao thoa thể hiện chiều sâu văn hóa, lịch sử thông qua các công trình kiến trúc, bảo tàng, làng nghề và di tích. Kết nối nhấn mạnh vai trò trung tâm giao thương, hội nghị, triển lãm và hợp tác quốc tế, nổi bật với du lịch MICE. Trong khi đó, An yên hướng đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và du lịch y tế; còn Rực rỡ thể hiện sức sống, sự sáng tạo và văn hóa ẩm thực đa dạng của thành phố. Đáng chú ý, 5 giá trị này không tách biệt mà có thể kết hợp trong cùng một hành trình. Chẳng hạn, du lịch sinh thái Cần Giờ vừa mang yếu tố Xanh, vừa đem đến trải nghiệm An yên; trong khi một sự kiện quốc tế có thể kết hợp hoạt động MICE với khám phá văn hóa, ẩm thực.

Du lịch y tế là một trong những sản phẩm được TP.HCM chú trọng phát triển ẢNH: SỞ DU LỊCH TP.HCM

Song song đó, Sở Du lịch TP.HCM triển khai chuẩn hóa Bộ hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu (Brand Guidelines), quy định thống nhất về logo, màu sắc, bố cục và cách ứng dụng trong hoạt động quảng bá. Việc chuẩn hóa được kỳ vọng giúp các cơ quan, doanh nghiệp và điểm đến sử dụng chung một hệ thống nhận diện, qua đó nâng cao hiệu quả xúc tiến, tăng khả năng ghi nhớ thương hiệu và sức cạnh tranh của du lịch TP.HCM.