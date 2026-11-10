Việt Nam 10 năm liên tiếp là điểm đến golf tốt nhất châu Á

Mới đây tại Ai Cập, lễ trao Giải thưởng golf thế giới (World Golf Awards) năm 2026 đã vinh danh Việt Nam ở hạng mục "Điểm đến golf tốt nhất châu Á", tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch golf Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Việt Nam nhận danh hiệu này, cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng golf quốc tế đối với chất lượng sân golf, dịch vụ và khả năng phát triển các sản phẩm du lịch kết hợp nghỉ dưỡng.

Không chỉ giành giải thưởng cấp châu lục, Việt Nam còn ghi dấu ấn ở hạng mục thế giới khi Hà Nội được trao danh hiệu "Điểm đến du lịch golf thành phố tốt nhất thế giới năm 2026".

Đây là lần thứ ba thủ đô nhận giải thưởng này, sau hai lần được vinh danh vào năm 2023 và 2024. Với lợi thế kết nối thuận tiện đến nhiều sân golf tại Hà Nội và các địa phương lân cận, thủ đô có điều kiện phát triển các chương trình du lịch kết hợp chơi golf, nghỉ dưỡng, tham quan di sản và khám phá ẩm thực.

Hệ thống sân golf ven biển là một trong những lợi thế thu hút khách du lịch golf quốc tế đến Việt Nam ẢNH: TUẤN ANH

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, với đường bờ biển dài, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và điều kiện khí hậu khác nhau giữa các vùng miền, Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển du lịch golf quanh năm.

Hệ thống sân golf trải dài từ vùng núi, cao nguyên đến các khu vực ven biển, tạo nên nhiều lựa chọn cho du khách. Không ít sân golf được đầu tư gắn với các khu nghỉ dưỡng, mở ra cơ hội kết hợp chơi golf với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và khám phá điểm đến.

Việc liên tục được vinh danh tại World Golf Awards cũng tạo thêm lợi thế quảng bá Việt Nam đến thị trường khách quốc tế, đặc biệt là phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao và nhu cầu lưu trú dài ngày.