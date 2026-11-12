Du thuyền quốc tế nối nhau đưa khách cập bến Hạ Long

Những ngày đầu tháng 11, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long liên tục đón các du thuyền quốc tế, đưa hàng nghìn du khách từ châu Âu, Mỹ, Úc và Trung Quốc đến tham quan vịnh Hạ Long cùng nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh.



Du thuyền quốc tế liên tục nối nhau cập bến Hạ Long ẢNH: NGÔ HƯƠNG

Đáng chú ý, ngày 2.11, hai du thuyền Viking Orion và Azamara Pursuit cùng cập cảng, đưa gần 1.600 khách quốc tế đến Hạ Long. Trong hành trình lưu lại 2 ngày 1 đêm, du khách đã tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử, làng quê Yên Đức và các điểm du lịch tại khu vực Bãi Cháy.

Trước đó, siêu du thuyền Adora Magic City cũng cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long với gần 4.500 du khách Trung Quốc. Đây là một trong những chuyến tàu biển quốc tế có lượng khách lớn đến Quảng Ninh trong năm nay.

Việc những du thuyền có sức chở hàng nghìn người liên tiếp lựa chọn Hạ Long cho thấy sự nhộn nhịp của thị trường du lịch tàu biển quốc tế trong những tháng cuối năm.

Hơn 20 chuyến tàu biển quốc tế chờ cập cảng Hạ Long

Theo lịch đăng ký, từ nay đến hết năm 2026, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón thêm hơn 20 chuyến tàu biển quốc tế. Trong đó, có nhiều thương hiệu du thuyền cao cấp như Celebrity Millennium, Diamond Princess, Westerdam, Celebrity Solstice và Silver Muse.

Khách quốc tế rời tàu tham quan Hạ Long ẢNH: NGÔ HƯƠNG

Mỗi chuyến tàu dự kiến đưa từ 600 - 3.000 du khách đến Quảng Ninh. Với lịch trình cập cảng liên tục, lượng khách tàu biển được kỳ vọng góp phần duy trì sức hút của du lịch Hạ Long trong mùa cuối năm.

Ông Bùi Quang Tuấn, Phó giám đốc điều hành cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho biết, cảng đang tập trung nâng cao chất lượng đón tiếp, từ hạ tầng, quy trình phục vụ đến nhân sự, đáp ứng yêu cầu của các hãng tàu quốc tế.

Theo ông Tuấn, mục tiêu là xây dựng mô hình đón tiếp chuyên nghiệp, đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo ấn tượng tốt với du khách ngay khi đặt chân đến Hạ Long.

Sự trở lại của các siêu du thuyền cũng mở ra cơ hội để Quảng Ninh khai thác phân khúc khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao, đặc biệt từ thị trường châu Âu, Mỹ, Úc và Trung Quốc.

Khách tàu biển thích trải nghiệm làng quê Việt

Điểm đáng chú ý trong mùa du lịch tàu biển cuối năm là xu hướng du khách lựa chọn những hành trình trải nghiệm văn hóa bản địa, thay vì chỉ tham quan các danh thắng quen thuộc.

Khách quốc tế thích thú với trải nghiệm bắt cá tại làng quê Yên Đức (P.Hoàng Quế) ẢNH: HOÀNG QUỲNH

Tại làng quê Yên Đức, nhiều đoàn khách Âu, Mỹ từ các du thuyền quốc tế đã lựa chọn trải nghiệm xay thóc, giã gạo, úp nơm bắt cá, xem múa rối nước và tìm hiểu đời sống nông thôn Việt Nam.

Ông David Heiner, du khách Mỹ trên tàu Viking Orion, chia sẻ rằng lần đầu trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm ra hạt gạo giúp ông hiểu hơn sự tần tảo của người nông dân Việt Nam. Ông đặc biệt ấn tượng với sự thân thiện, cởi mở của người dân địa phương.

Trong khi đó, tại khu vực Bãi Cháy, các doanh nghiệp du lịch đang kết nối hành trình xe buýt 2 tầng ngắm cảnh đô thị với trải nghiệm thuyền 3 vách trên vịnh Hạ Long.

Đại diện Công ty CP ngắm cảnh Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh cho biết, doanh nghiệp đang bổ sung các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, văn hóa bản địa và hát giao duyên của ngư dân vùng biển Hạ Long nhằm đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế.

Với đặc thù khách tàu biển thường chỉ lưu lại từ vài giờ đến 1 hoặc 2 ngày, việc xây dựng các chương trình tham quan phù hợp về thời gian, đa dạng trải nghiệm đang được các doanh nghiệp lữ hành chú trọng.

Sự sôi động của du lịch tàu biển quốc tế dịp cuối năm được kỳ vọng tạo thêm động lực để Quảng Ninh tiến tới mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.