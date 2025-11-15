Quảng Ninh giải bài toán thiếu cán bộ quản lý giáo dục cấp xã, phường

Đưa nhà giáo về làm cán bộ quản lý ở cơ sở

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, đến giữa tháng 10.2025, tỉnh này đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Cụ thể, tỉnh đã giảm số lượng trường học thuộc cấp xã, phường từ 520 xuống còn 255 trường (giảm 51%). Cấp THCS giảm 115 trường, cấp tiểu học giảm 48 trường và cấp mầm non giảm 88 trường. Khối THPT cũng được sắp xếp, giảm 2 trường.

Với việc sáp nhập quy mô lớn, tỉnh Quảng Ninh đã giảm đầu mối, tương đương hơn 250 hiệu trưởng, và tăng số lượng hiệu phó trong thời điểm nhất định, với hơn 1.000 người. Tuy nhiên, việc học tập của học sinh, vẫn diễn ra bình thường tại điểm trường hiện tại, không thay đổi lớp, thầy, cô giáo, lịch học.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Vũ Thị Mai Anh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh cho biết, để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản gửi tới các xã, phường hướng dẫn việc bố trí cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tiễn để không dư thừa số hiệu phó, tăng cường nhân sự giảng dạy trực tiếp.

Theo đó, đối với số cán bộ quản lý của các trường dôi dư sau sáp nhập, tỉnh đã có giải pháp linh hoạt trong bố trí lại công tác, điều động về giữ các chức vụ hành chính, chuyên môn tại xã, phường, nơi đang thiếu nhân lực quản lý về giáo dục và văn hóa sau khi tỉnh chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp.

Qua đánh giá của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp có khoảng 50 % xã, phường thiếu cán bộ văn hóa xã hội có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Vì vậy, việc đưa nhà giáo làm cán bộ quản lý tại chính quyền xã, phường là hoàn toàn hợp lý, và "vẹn cả đôi đường".

"Cán bộ quản lý tại các trường học có kinh nghiệm quản lý lĩnh vực giáo dục, có thực tiễn, được đào tạo về chính trị, hoàn toàn có thể đảm nhận giữ chức vụ, quản lý, hay chuyên viên mảng văn hóa, xã hội, giáo dục. Cùng đó, tỉnh cũng bố trí các giáo viên trở lại công tác chuyên môn làm tổ trưởng bộ môn để tăng cường đội ngũ giáo viên đang thiếu. Và quan trọng nhất là không gia tăng biên chế", bà Mai Anh nói.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, sau sắp xếp, hoạt động dạy học của các trường trên địa bàn tỉnh này vẫn giữ được sự ổn định, không có xáo trộn ẢNH: MINH HÀ

Bà Phan Thị Hải Hường, Bí thư Đảng ủy P.Hà Tu (Quảng Ninh) cho biết, khi triển khai chính quyền 2 cấp, địa phương này chưa có cán bộ chuyên trách mảng văn hóa xã hội từng có kinh nghiệm trong ngành giáo dục nên việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền còn khó khăn. Vừa qua, sau sáp nhập, địa phương đã chủ động rà soát và đề xuất phương án sử dụng hợp lý đội ngũ dôi dư. Một hiệu phó được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường. Số hiệu phó còn lại được điều chuyển về làm tổ trưởng chuyên môn.

Tương tự, sau khi sáp nhập, tại P.Bãi Cháy (Quảng Ninh) cũng dôi dư cán bộ cấp phó. Trong tình hình thiếu cán bộ quản lý giáo dục tại UBND phường, địa phương đã lựa chọn được 1 cán bộ trước làm hiệu phó về làm Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội.

Tinh gọn nhưng không giảm chất lượng giáo dục

Sau sáp nhập, các trường học ở Quảng Ninh được tổ chức lại theo hướng dùng chung bộ phận hành chính và chuyên môn, giúp tiết kiệm đáng kể nhân lực.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, việc điều chuyển, bổ nhiệm mới được thực hiện minh bạch, có lộ trình, phù hợp chuyên môn và nguyện vọng cá nhân. Điều này giúp bộ máy ổn định sau sáp nhập, đồng thời khai thác hiệu quả năng lực của từng cán bộ, giáo viên.

Ông Trịnh Đình Hải, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến nay, toàn tỉnh thiếu khoảng 4.000 nhân sự trong ngành giáo dục; trong đó riêng giáo viên thiếu khoảng 2.700 người (2.200 ở các trường công lập, 500 ở các trường tư thục).

Quảng Ninh luân chuyển cán bộ, giáo viên phù hợp với năng lực chuyên môn sau sáp nhập ẢNH: M.H

Bà Phạm Thị Bích Hạnh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Phương Đông (P.Yên Tử, Quảng Ninh), chia sẻ: "Trước đây, giáo viên phải kiêm nhiệm nhiều việc như tổ chuyên môn, công tác Đội, thư viện… Giờ đây, các bộ phận hoạt động tập trung, mỗi giáo viên có thêm thời gian đầu tư cho bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học".

Còn bà Lưu Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Bãi Cháy (P.Bãi Cháy, Quảng Ninh), cho biết sau sáp nhập nhà trường hiện duy trì cán bộ quản lý gồm hiệu trưởng và 2 hiệu phó với 3.039 học sinh tại 4 cơ sở. Sắp xếp, sáp nhập đã giúp nhà trường giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên. Các cô giáo chuyên trách công tác Đội, y tế... được bố trí công việc chuyên môn theo năng lực phù hợp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh, chủ trương sắp xếp, sáp nhập trường học được Quảng Ninh thực hiện với phương châm: "Học sinh học ở đâu vẫn học ở đó, giáo viên dạy ở đâu vẫn dạy ở đó. Tuyệt đối không để việc sáp nhập ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh".

Theo bà Hạnh, việc tổ chức lại mạng lưới giáo dục không nhằm cắt giảm, hay thu gọn quy mô trường lớp, mà là bước điều chỉnh cần thiết để phù hợp với cơ chế quản lý mới, giúp giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ; đồng thời chuẩn bị điều kiện lâu dài cho phát triển giáo dục bền vững.