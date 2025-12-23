Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quảng Ninh giảm hàng loạt giám đốc bệnh viện sau sắp xếp

Lã Nghĩa Hiếu
23/12/2025 09:49 GMT+7

Sau gần một tháng sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống y tế Quảng Ninh đã cơ bản ổn định.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, đến nay đã đi vào nền nếp. Hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế không bị gián đoạn, không gây xáo trộn cho người dân.

Quảng Ninh sắp xếp bộ máy y tế đã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động

Sau sắp xếp, số lượng nhân viên y tế cơ bản được giữ ổn định, chỉ có một bộ phận cán bộ phải điều chuyển địa điểm làm việc do sáp nhập đơn vị hoặc được tăng cường, bố trí lại để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới. Trong khi đó, số lượng lãnh đạo, cán bộ quản lý tại các đơn vị y tế giảm mạnh, góp phần tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả điều hành.

Cụ thể, 13 trung tâm y tế thuộc 13 đơn vị hành chính cấp huyện cũ đã được sắp xếp lại thành 5 bệnh viện đa khoa khu vực, đồng thời dừng hoạt động 3 trung tâm y tế. Ở tuyến cơ sở, 171 trạm y tế và 2 phân trạm của các đơn vị hành chính cấp xã cũ được tổ chức lại thành 55 trạm y tế và 92 điểm trạm, phù hợp với mô hình quản lý mới, giảm đầu mối nhưng vẫn bảo đảm tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Ở tuyến tỉnh, Quảng Ninh thực hiện sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Hạ Long và Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng điều trị. Trung tâm Bảo trợ tâm thần được sáp nhập vào Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần, hình thành Bệnh viện Sức khỏe tâm thần. Đồng thời, các đơn vị bảo trợ xã hội được hợp nhất thành Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh, tạo đầu mối thống nhất trong công tác an sinh.

Tính chung, sau sắp xếp, hệ thống y tế Quảng Ninh giảm 128 đầu mối đơn vị, giảm 27 trụ sở trạm y tế, 9 giám đốc bệnh viện, trung tâm y tế, 6 lãnh đạo đơn vị bảo trợ xã hội, 116 trạm trưởng trạm y tế, cùng hàng chục trưởng khoa, trưởng phòng chuyên môn.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, việc tinh gọn bộ máy giúp giảm chồng chéo, tiết kiệm nguồn lực, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý, chuyên môn và hiệu quả phục vụ người dân.

