Quảng Ninh hướng tới trung tâm phát triển toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh thời gian vừa qua, Quảng Ninh đã giữ vững truyền thống "kỷ luật - đồng tâm", đoàn kết vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại đại hội ẢNH: Q.M.G

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, bình quân 10,4%/năm, gấp 1,7 lần cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 11.000 USD, gấp 2,3 lần mức chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển mạnh từ "nâu" sang "xanh", trong đó dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 2/3 GRDP. Năm 2024, tỉnh đón hơn 19 triệu lượt khách du lịch, tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch quốc gia. Thu ngân sách nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, Quảng Ninh đã kiên trì thực hiện 3 đột phá chiến lược, đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng hiện đại với gần 200 km cao tốc, sân bay quốc tế Vân Đồn, hệ thống cảng biển, cửa khẩu quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Tốc độ đô thị hóa của tỉnh thuộc nhóm 5 địa phương cao nhất cả nước. Cải cách hành chính và môi trường đầu tư liên tục giữ ngôi đầu bảng về PCI và nhiều chỉ số quản trị, khẳng định tính tiên phong, năng động.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh chú trọng văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, xóa 100% nhà tạm, về đích trước 3 năm chương trình giảm nghèo bền vững. Chất lượng y tế, giáo dục, nguồn nhân lực được nâng cao, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

Bên cạnh thành tựu, ông Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ rõ một số hạn chế, như tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, khai thác lợi thế biển, du lịch, kinh tế số còn hạn chế, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Ông Thắng đề nghị Đảng bộ tỉnh nghiêm túc phân tích nguyên nhân, rút ra bài học, xác định giải pháp đột phá cho giai đoạn 2025 - 2030.

Khẳng định vị thế cực tăng trưởng phía Bắc

Cũng tại đại hội, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trình bày báo cáo chính trị với những kết quả nổi bật của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, Quảng Ninh đã bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng phát triển toàn diện của vùng Đông Bắc và cả nước.

Nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Quảng Ninh có nhiều đột phá về hạ tầng giao thông ẢNH: Q.M.G

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh đồng bộ, quyết liệt. Bộ máy được sắp xếp theo hướng "tinh gọn, hiệu quả", mô hình chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, nâng cao năng lực lãnh đạo, củng cố niềm tin của nhân dân.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, bình quân 5 năm đạt 10,4%/năm, gấp 1,7 lần mức chung cả nước. GRDP năm 2025 ước đạt 395.000 tỉ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người vượt 11.000 USD, cao gấp hơn 2,3 lần cả nước.

Đặc biệt, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm gần 96% GRDP. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng bình quân 23%/năm, trở thành động lực then chốt; vốn FDI giai đoạn 2020 - 2025 đạt gần 10 tỉ USD, chủ yếu vào lĩnh vực chế biến, chế tạo. Ngành than vẫn giữ vai trò trụ cột với sản lượng 5 năm đạt 219 triệu tấn.

Nổi bật là lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch, phục hồi ngoạn mục sau đại dịch, đóng góp gần 10% GRDP năm 2024, khẳng định vị thế trung tâm du lịch quốc gia. Nông nghiệp chuyển hướng sinh thái, gắn với xây dựng nông thôn mới. Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu nông thôn mới ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã trước 2 năm, nhiều huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc đạt chuẩn nâng cao, trở thành hình mẫu cả nước.

Đầu tư hạ tầng được đẩy mạnh, với hơn 825 km đường bộ, trong đó 80 km cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã đưa vào khai thác, hoàn thiện tuyến cao tốc xuyên tỉnh dài nhất Việt Nam. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 75,8%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Nhiều năm liền, Quảng Ninh giữ vị trí dẫn đầu các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI và ICT Index, khẳng định môi trường đầu tư - kinh doanh năng động, minh bạch, thân thiện...

Song song phát triển kinh tế, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng an sinh xã hội, xây dựng văn hóa giàu bản sắc. Tỉnh đã xóa 100% nhà tạm, không còn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn Trung ương từ năm 2023. Đời sống nhân dân, nhất là vùng khó khăn, được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng - an ninh vững chắc, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, đối ngoại ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu.

Với việc hoàn thành và vượt 16/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, Quảng Ninh đã khẳng định vị thế là cực tăng trưởng năng động của phía Bắc; đồng thời là địa phương đi đầu trong đổi mới sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.