Quảng Ninh: Khởi tố bị can đập kính ô tô trộm tài sản

Ngày 23.3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt (31 tuổi, trú tại P.Đông Hải 1, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) về tội trộm cắp tài sản.



Nguyễn Tuấn Đạt tại cơ quan điều tra NK

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đang làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với Phạm Ngọc Quang (31 tuổi, trú tại P.Cầu Tre, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

Theo trình báo của người dân TP.Hạ Long và TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) trong khoảng thời gian từ ngày 5 - 12.3, tại các địa phương này liên tục xảy ra tình trạng kẻ gian đập kính ô tô trộm tài sản.

Điều đáng nói số lượng ô tô bị tấn công rất nhiều đã khiến người dân địa phương khiếp sợ, lo lắng. Nhận được trình báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an TP.Hạ Long, Cẩm Phả tiến hành thu thập thông tin, dấu vết tại hiện trường.

Đặc biệt, các trinh sát đã trích xuất từ camera tại hiện trường và của nhiều nhà dân lân cận để nhận diện nghi can. Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thành lập nhiều tổ công tác tiến hành rà soát toàn bộ số đối tượng nghi vấn trên địa bàn Hạ Long, Cẩm Phả và các tỉnh, thành lân cận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhận định Nguyễn Tuấn Đạt là nghi can gây ra các vụ việc trên. Đây là đối tượng có 3 tiền án (13 năm tù) đều về tội trộm cắp tài sản, nhưng mới ra tù từ tháng 10.2022

Sau khi có đủ chứng cứ, vào lúc 23 giờ ngày 15.3, tại ngã tư Quán Toan (P.Quán Toan, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) lực lượng cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Đạt, thủ phạm của các vụ trộm cắp trên.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định trong thời gian từ ngày 1 - 13.3, Nguyễn Tuấn Đạt đã thực hiện 22 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 18 vụ đập kính ô tô, 3 vụ trộm cắp xe mô tô và 1 vụ trộm cắp tài sản của nhà dân trên địa bàn TP.Hạ Long, TP.Cẩm Phả. Riêng ngày 12.3, đối tượng này đã đập vỡ cửa kính của 6 ô tô tại TP.Cẩm Phả, lấy đi 30 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với Phạm Ngọc Quang.