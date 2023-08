Quảng Ninh: Khởi tố chủ thầu vụ sập kè ở Vân Đồn làm 1 người tử vong

Ngày 24.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên quan đến vụ sập kè tại H.Vân Đồn (Quảng Ninh) khiến 2 người bị thương, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố chủ thầu.



Hiện trường vụ sập kè tại H.Vân Đồn N.K

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Đình Tầu (38 tuổi, trú tại thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp, H.Tứ Kỳ, Hải Dương) về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 1, Điều 298, Bộ luật Hình sự.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4.4, tổ công nhân do Trương Đình Tầu trực tiếp chỉ đạo, gồm: Trương Đình Tiến, Trương Đình Tuận, Hà Đình Thắng, Phạm Đình Ngòi, Nguyễn Đình Huỳnh đang tiến hành thi công phần kè sát bờ suối, phía ngoài móng nhà chị T.T.H (thôn 9, xã Hạ Long, H.Vân Đồn, Quảng Ninh) thì bất ngờ bờ tường gạch bị đổ, sập.

Vụ sập kè làm gạch đất đá đè lên khiến anh Tuận bị tử vong, anh Huỳnh bị thương tích 76%.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được, nhận thấy đây là vụ việc tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 1 người và 1 người bị thương tích 76%. Ngoài ra, Trương Đình Tầu là người trực tiếp chỉ đạo nhóm công nhân thi công tại công trình không có thiết kế thi công, biện pháp thi công dẫn đến bờ tường bị đổ gây ra vụ tai nạn.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, hành vi của Trương Đình Tầu vi phạm vào khoản 4, điều 12, Luật Xây dựng. Ngoài ra, Trương Đình Tầu còn vi phạm quy định về an toàn lao động trong xây dựng, thi công khi chưa có đầy đủ tài liệu hồ sơ thiết kế và biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công với đầy đủ nội dung về các biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ vi phạm điểm 2.1.1.1 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng.