Quảng Ninh lên phương án đón du khách Trung Quốc qua các cửa khẩu

UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 29.12 tổ chức cuộc họp nghe báo cáo các giải pháp đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh, đón khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh trở lại.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 27.12, nhóm đối ngoại của Cơ chế kiểm soát và phòng ngừa đối phó dịch Covid-19 của Quốc Vụ viện CHND Trung Hoa đã có thông báo các biện pháp tạm thời về việc đi lại của công dân Trung Quốc và người nước ngoài.

Theo đó, việc ra nước ngoài của công dân Trung Quốc sẽ được khôi phục một cách trật tự; từng bước khôi phục xuất nhập cảnh hành khách tại đất liền (bao gồm cả cư dân biên giới); đồng thời, tối ưu hóa các biện pháp quản lý hỗ trợ để đảm bảo hàng hóa vận chuyển qua các cửa khẩu trở lại mức trước dịch trong thời gian sớm nhất.

Tại cuộc họp, ông Bùi Văn Khắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định quan điểm của địa phương này là tất cả các đơn vị phải chuẩn bị nhân lực, vật lực tốt nhất để đón tiếp du khách chu đáo và tạo thuận lợi tối đa trong việc thông quan hàng hóa khi phía Trung Quốc mở cửa trở lại.

Vì vậy, để đảm bảo có sự chuẩn bị tốt nhất, Sở Du lịch tỉnh phải làm việc với các đơn vị kinh doanh lữ hành và lực lượng biên phòng, ngoại vụ để nắm rõ lượng khách Trung Quốc xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu.

Các địa phương biên giới phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá cả dịch vụ, kho bãi, bốc xếp hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, lối mở; theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình chính sách biên mậu, chính sách tiền tệ của phía Trung Quốc.





Cục Hải quan Quảng Ninh phải chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực biên giới phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong khu vực cửa khẩu, nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, không để tạo thành “điểm nghẽn”, gây ách tắc tại các cửa khẩu, lối mở.

Đối với lực lượng biên phòng, phối hợp với các địa phương xây dựng phương án đón người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở Trung Quốc có nhu cầu về nước ăn tết.

Công an tỉnh phải huy động lực lượng để đảm bảo tốt an ninh trật tự, an ninh mạng, an toàn giao thông cho hành khách trên các tuyến đường bộ, đường biển; phối hợp với Bộ Công an để tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Sở Công thương phải làm đầu mối tham mưu cho tỉnh về quản lý chính sách, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu của địa phương này để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi trong thông quan hàng hóa, nhất là hàng tiêu dùng để phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, ông Bùi Văn Khắng yêu cầu Sở Công thương chủ động làm việc với các đơn vị đầu mối cung cấp hàng hóa, xây dựng kế hoạch, phương án tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh; đảm bảo tình hình tiêu thụ ổn định về số lượng, giá cả; không để xảy ra thiếu hụt hàng hóa cho người dân và du khách.

Đặc biệt, việc tổ chức các hội chợ trong dịp Tết Nguyên đán phải đảm bảo thuận tiện nhất, không để người dân bán hàng tự phát; quan tâm tổ chức các hội chợ du lịch, hội chợ Xuân… theo hướng bài bản, chuyên nghiệp.