Quảng Ninh: Mở đợt truy quét trên biển, bắt giữ thêm 5 tàu giã cào

Ngày 10.11, trên vùng biển xã Vĩnh Thực, TP.Móng Cái (Quảng Ninh), Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia phối hợp Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ 5 tàu cá vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Cụ thể, sáng 10.11, lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 5 tàu cá sử dụng giã cào khai thác thuỷ sản, gồm: tàu HP-90408-TS do Tăng Văn Dũng (33 tuổi, trú xã Quảng Nghĩa, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) làm thuyền trưởng; QN-0881-TS do Lê Minh Lời (25 tuổi, trú xã Phong Hải, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) làm thuyền trưởng; tàu QN-90381-TS, do Lê Văn Tấn (38 tuổi, trú tại P.Phương Nam, TP.Uông Bí, Quảng Ninh ) làm thuyền trưởng; tàu NB-00061-TS do Phạm Văn Luân (38 tuổi, trú xã Cồn Thoi, H.Kim Sơn, Ninh Bình) và tàu QN-5394-TS do Lê Thế Chiến (43 tuổi, trú tại P.Hà An, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) làm thuyền trưởng.





Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, thực hiện Kế hoạch cao điểm tăng cường phòng, chống nạn khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, trong hơn 1 tuần qua, các lực lượng chức năng của lực lượng này đã bắt giữ hơn 20 tàu cá dùng phương pháp tận diệt, đe dọa môi trường đại dương.