Quảng Ninh: Nhân viên một quán ăn ở Cẩm Phả bị chủ quán đánh nhập viện

Ngày 6.2, thông tin từ UBND TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, các cơ quan chức năng của địa phương này đang điều tra vụ một nam nhân viên bị chủ nhà hàng đánh nhập viện.



Anh Kiên bị chủ quán đánh nhập viện NK

Theo thông tin ban đầu từ UBND TP.Cẩm Phả, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4.2, tại quán lẩu S. (tổ 5, khu 6C, P.Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả) có xảy ra vụ xô xát giữa anh T.N.T (30 tuổi, trú tại tổ 2, khu phố 4C, P.Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) - chủ quán, với nhân viên quán là anh P.C.K (19 tuổi, trú tại tổ 3, khu 8, P.Vàng Danh, TP.Uông Bí, Quảng Ninh).

Theo hình ảnh do người dân dùng điện thoại ghi lại, vào thời điểm nói trên, tại quán S. có 2 nhóm thanh niên đang đôi co thì bất ngờ lao vào nhau ẩu đả. Một đoạn clip khác cho thấy, anh K. bị chủ quán cùng với 2 người khác đánh liên tiếp vào vùng đầu. Vụ việc không được ai can ngăn.

Sau khi bị đánh hội đồng liên tục vào vùng đầu, anh K. nằm sõng soài dưới nền đất ở gian bếp. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả trong tình trạng bất tỉnh.

Vụ việc được phát giác khi đoạn clip sau đó được đưa lên mạng xã hội Facebook.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an TP.Cẩm Phả có mặt tại hiện trường lấy lời khai của nhân chứng và làm rõ thông tin vụ xô xát. Nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn trong việc chi trả tiền lương. Đến hôm nay (6.2), sức khỏe của anh K. đã ổn định.