Quảng Ninh: Phát hiện hàng chục người 'bay lắc' dương tính với ma túy

Ngày 9.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa liên tiếp phát hiện 2 nhóm có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy khi bị bắt quả tang đang bay lắc trong phòng hát karaoke.

Đáng chú ý, một nhóm có 31 người thì có đến 25 người có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Cụ thể, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 8.6, Phòng CSĐT về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke XOXO (thuộc P.Tràng An, TX.Đông Triều), phát hiện 31 người có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm có 25/31 người dương tính với ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về các tội: chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.





Trước đó, vào ngày 6.6, Tổ công tác Công an H.Tiên Yên (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra hành chính quán karaoke A Cắm (thôn Đồng Và, xã Yên Than, H.Tiên Yên), phát hiện 11 nam, nữ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát VIP 2 của quán.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 3 túi nilon, bên trong chứa nhiều chất bột màu trắng, nghi là chất ma túy và nhiều dụng cụ khác được các nghi can khai nhận dùng để sử dụng ma túy.

Những người dương tính với ma túy bị lượng lượng Công an tỉnh Quảng Ninh bị tạm giữ để điều tra vụ việc.