Quảng Ninh: Sạt lở đất đá tại mỏ than khiến 2 công nhân tử vong

Ngày 22.12, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ sạt lở đất đá tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu khiến 2 công nhân tử vong; 1 người bị thương.



Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng Q.M.G

Khoảng 18 giờ 30 ngày 21.12, tại khu vực moong (mức -260 m) Công ty cổ phần Than Cọc Sáu, xảy ra sự cố tụt lở tầng khai thác. Đất đá sạt lở đẩy máy xúc đang hoạt động khiến nhiều người bị vùi lấp.

Ngay khi xảy ra sự cố, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam đã đến hiện trường cùng Công ty cổ phần Than Cọc Sáu chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ. Đội cứu hộ Công ty cổ phần Than Cọc Sáu cùng đội cấp cứu mỏ tổ chức cứu 1 người bị thương đưa về Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) cấp cứu.

Ngoài ra, 2 người được phát hiện tử vong tại hiện trường. Hiện trường vụ việc đang được phong tỏa để phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường tìm kiếm người bị nạn Q.M.G

Được biết, moong than của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á, hiện vẫn còn khai thác ở mức -300 m so với mực nước biển.

Điều kiện khai thác của mỏ than này hiện rất khó khăn do lòng moong hẹp và sâu. Những tháng gần đây, các đơn vị, tổ đội của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu huy động đông đảo lực lượng, máy móc, trang thiết bị để hút bùn, nước và bốc xúc đất đá ở độ sâu khoảng -275 m so với mực nước biển.