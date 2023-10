Quảng Ninh sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) ngày 28.10 Lã Nghĩa Hiếu

Trước sự phát triển lớn mạnh của Quảng Ninh trong suốt 60 năm qua, Chủ tịch nước vui mừng trước việc kinh tế Quảng Ninh phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng (GRDP) cao và ổn định, liên tục 8 năm liền, từ năm 2016 đều tăng trên 10%; thu ngân sách nhà nước luôn vượt chỉ tiêu và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của một cực tăng trưởng của khu vực phía bắc. Một trong những dấu ấn nổi bật của tỉnh là đã đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; kiến tạo không gian và các hành lang phát triển mới.

Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, Quảng Ninh cần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển.

Đặc biệt, để góp phần thực hiện cam kết toàn cầu của VN về chuyển đổi năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, Quảng Ninh phải chủ động phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể góp phần thực hiện cam kết này; xác định đây là cơ hội để thúc đẩy cơ cấu lại kinh tế theo hướng bền vững, nắm bắt thời cơ nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh và tận dụng các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư cho phát triển.

Chủ tịch nước cũng mong muốn, Quảng Ninh sớm trở thành một tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cho biết Quảng Ninh đặt mục tiêu hướng đến năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía bắc, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu, Quảng Ninh sẽ tập trung đẩy mạnh đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, hướng trọng tâm vào chất lượng phát triển, chất lượng sống của người dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền liêm chính, hành động. Giải phóng mọi nguồn lực phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa. Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người; xây dựng nền văn hóa đặc sắc Quảng Ninh trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, lành mạnh; bảo đảm mọi người dân được hưởng cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tin tưởng rằng thành quả trong chặng đường 60 năm qua càng tiếp thêm sức mạnh mới, động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp nối vun đắp những giá trị cốt lõi của Quảng Ninh: "Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc" bằng tinh thần kiên định và sức vươn mạnh mẽ vì một tương lai tươi sáng; cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới.

Trước đó, sáng 28.10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm và làm việc với huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh). Tại đây, Chủ tịch nước đã dự lễ thượng cờ, tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiểm tra một số công trình trên đảo…