Quảng Ninh thành lập ban chỉ đạo cung ứng điện để ổn định sản xuất, đời sống

Ngày 6.6, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này vừa thành lập ban chỉ đạo cung ứng điện do một phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban để chỉ đạo, thống nhất và đồng bộ công tác tiết giảm nhu cầu sử dụng điện một cách phù hợp, an toàn theo đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương; giảm thiểu tối đa việc cắt điện luân phiên ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân trên địa bàn.



Tình trạng cắt điện luân phiên khiến nhiều cơ sở kinh doanh gặp khó khăn trong thời gian qua PHAN HẬU

Mục tiêu của ban chỉ đạo là phải tìm ra các giải pháp tối ưu trong từng tình huống cụ thể để quản trị tình hình, giảm thiểu rủi ro tác động đến kinh tế xã hội, an ninh trật tự do tình trạng thiếu điện hoặc phải cắt điện, tiết giảm điện gây ra.

Về các giải pháp đảm bảo việc cung cấp điện, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thực hiện rà soát, đặt ra các tiêu chí rõ ràng, lựa chọn các ngành, lĩnh vực, khu vực có vai trò, tác động, đóng góp ổn định nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội để có ưu tiên phù hợp.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các ngành, địa phương và toàn xã hội về trách nhiệm và lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện các yêu cầu trong những thời điểm tiết giảm điện do yếu tố khách quan.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thời gian vừa qua tại Quảng Ninh xảy ra việc cắt điện luân phiên là do từ đầu tháng 5 đến nay, hiện tượng El Nino xuất hiện khiến xảy ra tình trạng nắng nóng kỷ lục, làm tăng nhu cầu điện sinh hoạt, tỷ lệ điện tiêu thụ tăng 16% so với cùng kỳ năm 2022.

Do bị cắt điện triền miên, người dân đổ xô vào các trung tâm thương mại trên địa bàn TP.Hạ Long để giải nhiệt T.N.V

Trong khi, một số nguồn cung ứng điện chính cho phía bắc huy động thấp, do hạn hán làm các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng; nguồn điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác vẫn còn hạn chế. EVN phải triển khai một số giải pháp nhằm tiết giảm lượng tiêu thụ điện bằng việc cắt điện luân phiên, đẩy mạnh tuyên truyền vận hành tiết kiệm điện…

Riêng tại Quảng Ninh, thời điểm hiện tại 4/7 nhà máy nhiệt điện trên địa bàn đang vận hành tất cả các tổ máy đạt công suất từ 97 - 100%. Các nhà máy còn lại công suất hoạt động đang ở mức 50 - 60% do sự cố từ các tổ máy hoặc phải giảm công suất vận hành để đảm bảo nhiệt độ nước làm mát đầu ra theo quy chuẩn môi trường.

Ngoài ra, thống kê điện sản xuất trên địa bàn tỉnh tháng 5 ước đạt 3,6 tỉ kWh, tăng 23,12% so với cùng kỳ năm 2022; 5 tháng năm 2023 đạt 16,7 tỉ kWh điện, bằng 15% so với tổng sản lượng điện sản xuất của cả nước và bằng 35% sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện than trên toàn quốc.