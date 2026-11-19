Thành ủy Quảng Ninh mới đây đã phê duyệt đề án thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại 3 cơ sở giáo dục công lập. Điểm đáng chú ý của mô hình là học sinh được tăng cường các hoạt động thực hành, trải nghiệm, phát triển năng khiếu, kỹ năng sống nhưng không phải học thêm môn mới.



5 trụ cột

Theo đề án, mô hình trường học xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên 5 trụ cột, gồm: lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đức, trí, thể, mỹ. Các nội dung này được tích hợp vào chương trình Giáo dục phổ thông 2018, không xây dựng chương trình song song hoặc bổ sung môn học riêng.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trò chuyện với học sinh Trường tiểu học và THCS Hà Tu hồi tháng 10. Đây là trường được Quảng Ninh thí điểm xây dựng trường xã hội chủ nghĩa. ẢNH: L.A

Thay đổi đáng chú ý nằm ở cách tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Ngoài các tiết học chính khóa, học sinh có thêm thời gian đọc sách, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động STEM/STEAM, học ngoại ngữ, nghệ thuật, thể thao và các câu lạc bộ theo sở thích.

Học sinh cũng được tăng cường giáo dục kỹ năng tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh tai nạn, thương tích, đuối nước; tham gia hoạt động lao động, hướng nghiệp và trải nghiệm thực tế.

Đối với những em có năng khiếu, nhà trường tổ chức các hoạt động phát triển phù hợp. Học sinh gặp khó khăn trong học tập được hỗ trợ, bồi dưỡng theo nhu cầu, hạn chế khoảng cách về kết quả giáo dục.

Đề án đặt ra yêu cầu không tạo rào cản tiếp cận giáo dục do điều kiện kinh tế hoặc khả năng chi trả của gia đình. Mỗi học sinh được tôn trọng, tạo điều kiện phát triển theo năng lực và hoàn cảnh.

Đáng chú ý, hiệu quả mô hình không được đánh giá bằng số lượng hoạt động hay mức độ đầu tư cơ sở vật chất, mà căn cứ vào sự tiến bộ thực tế của học sinh, mức độ an toàn, hạnh phúc trong trường học và sự hài lòng của phụ huynh, giáo viên.

Thực hiện thí điểm từ tháng 11.2026

Quảng Ninh lựa chọn 3 cơ sở giáo dục triển khai mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, gồm: Trường tiểu học, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu (P.Hà Tu); Trường tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm (Đại học Hạ Long, P.Vàng Danh); Trường tiểu học và THCS Vân Đồn 1 (đặc khu Vân Đồn).

Học sinh Trường tiểu học và THCS Hà Tu và Trường THCS Trọng Điểm (P.Hạ Long) tham dự ngày hội STEM ẢNH: L.A

Trong đó, Trường tiểu học, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học và THCS Hà Tu với Trường THPT Vũ Văn Hiếu.

Theo bà Phan Thị Hải Hường, Bí thư Đảng ủy P.Hà Tu, việc thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa không chỉ đổi mới phương pháp giáo dục mà quan trọng hơn là xây dựng môi trường học đường nhân văn, lấy sự phát triển toàn diện của học sinh làm trung tâm.

"Lợi ích thiết thực nhất là mỗi học sinh được học tập trong môi trường an toàn, bình đẳng, được lắng nghe, tôn trọng, phát hiện năng lực riêng và tạo điều kiện phát triển, thay vì chỉ chú trọng điểm số, thành tích. Bên cạnh kiến thức, các em được rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tư duy sáng tạo, năng lực số và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt, truyền thống đoàn kết, kỷ luật, vượt khó của vùng mỏ sẽ được lồng ghép vào giáo dục, giúp học sinh thêm yêu quê hương, trân trọng lao động và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến", bà Hường nhấn mạnh.

Cô Bùi Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường tiểu học, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu, cho biết việc thành lập trường liên cấp tạo điều kiện đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, tổ chức giáo dục xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12. Học sinh có thể được rèn luyện theo định hướng thống nhất qua cả 3 cấp học.

Tại Trường tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm, lợi thế là sự hỗ trợ chuyên môn từ đội ngũ giảng viên, chuyên gia của Đại học Hạ Long. Cô Lê Thị Thanh Thơ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trường sẽ cụ thể hóa các tiêu chí của đề án vào hoạt động giảng dạy, tập trung đổi mới phương pháp học tập, phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh.

Theo kế hoạch, mô hình bắt đầu thí điểm từ tháng 11.2026 và được tổng kết vào cuối năm học 2030 - 2031.



Kết quả thí điểm sẽ được đối chiếu với thời điểm bắt đầu triển khai, tập trung vào năng lực tự học, tư duy sáng tạo, sức khỏe, kỹ năng sống và sự tiến bộ của từng học sinh. Đây là cơ sở để Quảng Ninh xem xét nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo.