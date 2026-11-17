Ngày 17.11, tại hội nghị gặp mặt nhà giáo tiêu biểu nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh, đã có những chia sẻ về vai trò của nhà giáo trước yêu cầu đổi mới giáo dục và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI).



Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường, cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh trò chuyện cùng học sinh Trường Phổ thông nội trú TH-THCS Bình Liêu nhân ngày khai giảng năm học mới ẢNH: THANH TÙNG

Theo Bí thư Thành ủy Quảng Ninh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và AI đang làm thay đổi sâu sắc phương thức giảng dạy, quản lý giáo dục. Điều này đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn và thích ứng với những yêu cầu mới.

Tuy nhiên, ông Quản Minh Cường nhấn mạnh: "Công nghệ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế vai trò, trách nhiệm, tình cảm và nhân cách của người thầy".

Người đứng đầu Thành ủy Quảng Ninh cho rằng, trong thời đại mới, giáo viên không đơn thuần truyền thụ kiến thức mà phải biết tổ chức, định hướng, khơi dậy niềm say mê học tập, tư duy độc lập và khả năng sáng tạo của học sinh.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu ngành giáo dục hướng tới chất lượng thực chất, lấy sự tiến bộ của người học làm thước đo; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, hình thức và việc chạy theo những chỉ tiêu không phản ánh đúng chất lượng giáo dục.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục phải xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh; phòng chống bạo lực học đường, quan tâm sức khỏe tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh.

Đối với đội ngũ nhà giáo, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đề nghị các cấp, ngành thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, giảm những công việc hành chính không cần thiết để giáo viên có thêm thời gian tập trung giảng dạy.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, giải quyết những kiến nghị của giáo viên thuộc thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện, không né tránh, đùn đẩy.

Giáo dục Quảng Ninh duy trì thành tích trong tốp đầu cả nước

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Quảng Ninh, năm học 2025 - 2026, chất lượng giáo dục của thành phố tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Đáng chú ý, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 93,04%. Thành tích học sinh giỏi quốc gia duy trì trong tốp 10 địa phương có số lượng học sinh đoạt giải cao nhất cả nước. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, 100% cơ sở giáo dục đạt mức độ chuyển đổi số từ mức 2 trở lên. Giáo dục STEM và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếp tục được đẩy mạnh.

Thành phố cũng triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú tại xã biên giới, thành lập trung tâm giáo dục hỗ trợ hòa nhập và thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, miền núi, hải đảo.

Hiện ngành giáo dục Quảng Ninh có hơn 17.100 giáo viên. Nhân dịp này, TP.Quảng Ninh tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026.