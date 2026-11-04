Quảng Ninh tiếp tục sắp xếp, giảm 101 trường học

Ngày 4.11, thông tin từ Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết, UBND TP.Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai phương án tiếp tục sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, yêu cầu hoàn thành trong năm 2026.



TP.Quảng Ninh tiếp tục giảm 101 trường học, hoàn thành trong năm 2026 ẢNH: N.H

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh đã thống nhất phương án tiếp tục sắp xếp mạng lưới giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở liên quan, giảm từ 290 xuống còn 189 cơ sở, tương đương giảm 101 cơ sở.

Đây là đợt sắp xếp trường học tiếp theo sau khi Quảng Ninh hoàn thành việc tổ chức lại mạng lưới giáo dục công lập vào tháng 10.2025, giảm từ 570 xuống còn 290 cơ sở.

Theo đánh giá của UBND thành phố, sau một năm vận hành, chất lượng giáo dục cơ bản được giữ vững, hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực bước đầu được nâng lên.

Để triển khai phương án mới, UBND TP.Quảng Ninh giao Sở GD-ĐT khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn về trình tự, thủ tục sắp xếp, bàn giao, kiện toàn tổ chức, bố trí giáo viên, quản lý tài chính và tài sản.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu việc sắp xếp trường học phải bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, liên tục, nhất là tại những trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu và điểm trường.

Sở GD-ĐT Quảng Ninh được giao nhiệm vụ phải hoàn thành hướng dẫn trước ngày 10.11; trình hồ sơ sắp xếp các trường thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh trước ngày 1.12.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, thành phố yêu cầu hoàn thành việc ban hành quyết định sắp xếp theo thẩm quyền trước ngày 5.12.

Ngoài hệ thống giáo dục mầm non, phổ thông, Quảng Ninh cũng triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có việc chuẩn bị tiếp nhận Trường cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.



Theo UBND TP.Quảng Ninh mục tiêu của đợt sắp xếp là tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư, năng lực quản trị; đồng thời cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, nhưng vẫn giữ ổn định quy mô học sinh tại các điểm trường, phân hiệu và nâng cao chất lượng dạy học. Ngoài ra, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động và không làm gián đoạn hoạt động đào tạo.