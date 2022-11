Quảng Ninh: Triệt phá ‘xưởng sản xuất’ căn cước công dân giả

Đầu tháng 11, Công an TP.Hạ Long kiểm tra hành chính nhà của L.V.Q ở xã Thống Nhất (TP.Hạ Long) phát hiện 7 nam thanh niên, gồm: N.V.C (27 tuổi), Đ.N.H (27 tuổi), Đ.H.Q (28 tuổi), T.T.C (25 tuổi), K.T.L. (24 tuổi), L.Q.Đ (21 tuổi) và L.V.Q (20 tuổi, tất cả đều trú xã Thống Nhất) có hành vi làm giả căn cước công dân (CCCD) để tạo tài khoản chơi trò chơi trực tuyến trên mạng internet.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 1 laptop, 5 bộ máy tính để bàn, 13 điện thoại di động các loại, 7 khay gắn sim ngoài, 2.146 sim điện thoại. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 112 bản in màu CCCD có thông tin khác nhau nhưng nhiều CCCD có cùng ảnh chân dung, nghi là CCCD giả.

Làm việc với cơ quan công an, các nghi can khai, từ khoảng cuối tháng 8, qua tìm hiểu trên mạng xã hội facebook, N.V.C biết đăng ký tài khoản trò chơi đánh bạc online trên một số website để nhận khuyến mãi ban đầu từ các nhà cái, gọi là “bào khuyến mại nhà cái”. Ví dụ, đăng ký 1 tài khoản, nạp vào 1 triệu đồng sẽ được khuyến mại cộng thêm 98.000 đồng, số tiền này có thể rút ra tiền mặt. Để đăng ký một tài khoản trò chơi cần có 1 tài khoản ngân hàng, 1 sim điện thoại, 1 địa chỉ IP riêng biệt.

Để có thể đăng ký tài khoản trò chơi với số lượng lớn kiếm lời, N.V.C rủ thêm Đ.N.H, Đ.H.Q móc nối với N.N.D (23 tuổi, thường trú TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tham gia cùng, phân công nhiệm vụ cho từng người.





N.V.C đặt mua sim điện thoại, địa chỉ IP trên mạng internet; N.N.D sử dụng ứng dụng chỉnh sửa ảnh ghép ảnh chân dung của N.N.D, N.V.C, Đ.N.H, N.H.Q. Các nghi can tự nghĩ ra các thông tin cá nhân khác, chỉnh sửa vào ảnh chụp CCCD thật, in ra giấy in ảnh làm CCCD giả.

Sau đó N.H.Q sử dụng CCCD giả do N.N.D in ra để đăng ký tài khoản ngân hàng online mà không cần đến trực tiếp các điểm giao dịch của ngân hàng làm thủ tục. Các nghi can trang bị nhiều máy tính để bàn, nhiều điện thoại di động, thuê thêm T.T.C, K.T.L, L.Q.Đ, L.V.Q và sử dụng nhà của L.V.Q làm nơi đăng ký tài khoản trò chơi do N.V.C và Đ.N.H quản lý.

Khi đã đăng ký được tài khoản trò chơi với số lượng lớn, N.V.C nhận đăng ký theo yêu cầu của nhiều người không quen biết qua ứng dụng Telegram, gọi là các “sale game” do những người này làm thuê cho các công ty lập ra các website.

Công an TP.Hạ Long đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ làm giả căn cước công dân để đăng ký tài khoản trò chơi trực tuyến.