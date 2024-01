Quảng Ninh: Triệt phá 'xưởng' sản xuất pháo nổ trong khu dân cư

Ngày 19.1, thông tin từ Công an TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 2 Đinh Văn Thu (48 tuổi) và Đinh Trung Thành (22 tuổi, là hai cha con, cùng trú tại thôn 11, xã Sông Khoai, TX.Quảng Yên), để điều tra về hành vi sản xuất và mua bán pháo nổ.



Ông Đinh Văn Thu cùng tang vật CAQY

Trước đó, vào ngày 16.1, Công an TX.Quảng Yên bắt quả tang ông Đinh Văn Thu đang vận chuyển pháo nổ đưa đi tiêu thụ. Pháo được ông cất giấu trong cốp xe máy.

Khám xét nơi ở của ông Đinh Văn Thu, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ pháo tự chế và công cụ sản xuất pháo.

Công an khám xét, phát hiện pháo nổ tại nhà ông Đinh Văn Thu

Từ nhiều năm nay, Quảng Yên là điểm nóng về tình trạng đốt pháo dịp tết. Trước tình hình trên, Công an TX.Quảng Yên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an phường, xã tập trung lực lượng, kiên quyết đấu tranh các loại đối tượng nói chung và đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nói riêng; chủ động phát hiện, bắt giữ, đấu tranh với các loại tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.