Quảng Ninh: Yêu cầu xử lý nghiêm tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp

Tịch thu phương tiện, sản phẩm

Chiều 10.8, UBND tỉnh Quảng Ninh họp bàn triển khai các giải pháp phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.



Các tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có đăng ký đăng kiểm trên vùng vịnh Hạ Long LÃ NGHĨA HIẾU

Theo thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh, địa phương này có 6.005 tàu cá, trong đó có 1.431 tàu cá có chiều dài dưới 6 m do UBND cấp xã quản lý; 3.768 tàu cá có chiều dài từ 6 m đến dưới 12 m do UBND cấp huyện quản lý, hoạt động tại vùng ven bờ; 806 tàu cá có chiều dài từ 12 m trở lên do cấp tỉnh quản lý. Hiện 4.574 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên được cập nhật dữ liệu trên Vnfishbase.

Tuy nhiên thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có hàng trăm tàu cá không đăng ký đăng kiểm triển khai các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp; đặc biệt là tại các vùng cấm tuyệt đối như di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Đặc biệt, các tàu cá này dùng các ngư cụ tận diệt để khai thác làm hủy diệt môi trường đại dương.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương trên địa bàn yêu cầu chủ phương tiện phải có nhật ký đánh bắt của từng con tàu khai thác; kiểm soát ký nhận số tàu đã đăng ký, khai báo; thành lập các nhóm quản lý số tàu thuyền là ngư dân cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Cùng với đó, chính quyền các xã có biển chịu trách nhiệm khai báo đủ, khai báo thường xuyên về các tàu khai thác; tăng cường tuyên truyền, thông tin đến các chủ tàu thực hiện các quy định về khai thác thủy sản.

Các tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp dùng ngư cụ hủy diệt đại dương, phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm LÃ NGHĨA HIẾU

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng nêu rõ, từ ngày 1.9, ngư dân, chủ phương tiện không chấp hành nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm, khai báo theo quy định thì sản phẩm thủy sản khai thác được coi là bất hợp pháp, sẽ tịch thu phương tiện, sản phẩm theo đúng quy định.

Một chủ tàu bị khởi tố vì khai thác tận diệt bằng kích điện, giã cào



Mới đây, Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Miên (chủ tàu đánh cá QN 1161TS) về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản, theo Điều 242 Bộ luật Hình sự. Ông Miên bị bắt quả tang khi đang dùng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản tận diệt như kích điện, giã cào…

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh về tàu cá khai thác thủy sản trái phép bằng hình thức tận diệt, neo đậu trái phép trên vịnh Hạ Long và các vùng biển khác của tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, các loại tàu cá này được ví như "hung thần đại dương" phá hủy môi trường vịnh Hạ Long.

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên, lực lượng chức năng đã vào cuộc lập lại trật tự trên vùng vịnh Hạ Long nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang bị những "hung thần đại dương" uy hiếp. Trong đó, chính quyền TP.Hạ Long đang yêu cầu các tàu cá neo đậu đúng nơi quy định; đồng thời tăng cường tuần tra phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đánh bắt thủy sản bằng phương pháp hủy diệt.