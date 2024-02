Quảng Trị: 6 ngày tết, 105 người bị phạt vì đốt pháo trái phép

Ngày 14.2, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết dù tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong các ngày tết cơ bản đảm bảo, nhưng vẫn còn nhiều vụ đốt pháo nổ trái phép xảy ra. Trong 6 ngày qua (tính từ ngày 9 - 14.2), lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện 98 vụ với 105 người đốt pháo nổ.

Một người đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa bị mời về cơ quan công an làm rõ

CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Chỉ riêng đêm giao thừa, công an phát hiện, bắt giữ 87 vụ/92 người, thu giữ 26 ống pháo và 30 quả pháo nổ tự chế (so với đêm giao thừa năm 2023 tăng 61 vụ/66 người).

Đồng thời, lực lượng chức năng vận động, thu hồi trong nhân dân 17 hộp pháo, 130 viên pháo các loại, 2 băng pháo tép, 1 ống pháo tự chế, 1 quả mìn.

Trong 5 năm trở lại đây, tình trạng đốt pháo nổ mỗi dịp Tết Nguyên đán lại "bùng nổ" ở Quảng Trị, nhất là ở các huyện, thành phố như Đông Hà, Hướng Hóa... Dù Công an tỉnh Quảng Trị lập nhiều tổ ra quân, tuyên truyền và vận động nhân dân không đốt pháo nổ trái phép nhưng tình hình vẫn không cải thiện.



Lực lượng CSGT Công an Quảng Trị làm việc xuyên tết CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian 6 ngày tết, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 358 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó lỗi chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 1 tỉ đồng. Về tai nạn giao thông có 6 vụ, làm chết 1 người, bị thương 7 người.