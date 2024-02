Công an tỉnh Quảng Trị lập nhiều tổ tuần tra tết 'phiên bản 141'

Thực hiện lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, tối qua 3.2, công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quảng Trị đã đồng loạt triển khai các tổ tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.



Tổ tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được thành lập ở Quảng Trị THANH LỘC

Ở cấp tỉnh, Công an tỉnh thành lập 3 tổ gồm các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CSGT, Cảnh sát cơ động và lực lượng của Công an TP.Đông Hà, Công an H.Hướng Hóa. Trong đó, có 2 tổ tăng cường tuần tra trên địa bàn TP.Đông Hà, 1 tổ tăng cường tuần tra trên địa bàn H.Hướng Hóa. Phòng Cảnh sát hình sự được giao chủ trì, điều hành hoạt động chung.

Tổ tuần tra vũ trang gồm các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CSGT, Cảnh sát cơ động và công an các địa phương THANH LỘC

Ở cấp huyện, mỗi huyện thành lập và bố trí từ 2 tổ trở lên, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong cùng một thời điểm; đồng thời phân công lực lượng phối hợp với công an cấp xã khép kín địa bàn, bảo đảm mỗi xã phải thành lập ít nhất 1 tổ tham gia hoạt động tuần tra.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, việc thành lập và triển khai các tổ tuần tra vũ trang công khai, khép kín địa bàn toàn tỉnh nhằm huy động tổng lực, phương tiện tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý, trấn áp tội phạm đường phố, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng hung khí, vũ khí, công cụ hỗ trợ, vi phạm về giao thông đường bộ, sử dụng pháo nổ trái phép.

Các tổ tuần tra cũng sẽ kiên quyết trấn áp các đối tượng có hành vi gây rối, quá khích, chống đối lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ…; hoạt động đến hết ngày 14.2 (mùng 5 tháng giêng).