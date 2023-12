Quảng Trị: Bắt giữ người vận chuyển thuốc nổ trái phép

Ngày 6.12, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết Trạm CSGT H.Đakrông vừa bắt giữ một nghi phạm vận chuyển thuốc nổ.

Trước đó, lúc 0 giờ 5 cùng ngày, lực lượng công an nhận được tin báo có 2 nghi phạm đi xe mô tô nghi chở chất cấm, Trạm CSGT H.Đakrông đã triển khai 2 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại 2 điểm trên tuyến QL9.

Hồ Xa Mai cùng các tang vật bị thu giữ THANH LỘC

Đến 0 giờ 45, tại địa phận xã Hướng Hiệp (H.Đakrông), lực lượng chức năng phát hiện xe mô tô BS 73H1 - 579.92 do Hồ Xa Mai (17 tuổi, xã Hướng Lộc, H.Hướng Hóa) điều khiển, chở một người khác, khi thấy lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe thì nghi phạm đã tăng tốc bỏ chạy.

Lực lượng chức năng truy đuổi, sau khoảng 7 km đã khống chế được nghi phạm Hồ Xa Mai, người đi cùng đã bỏ trốn vào rừng. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe máy có một bao tải bên trong chứa khoảng 60 kg thuốc nổ. Hồ Xa Mai khai nhận chở thuê số thuốc nổ này từ xã Thuận (H.Hướng Hóa).

Hiện, Công an H.Đakrông và Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận tang vật, tạm giữ nghi phạm để tiếp tục điều tra, xử lý.