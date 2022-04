Quảng Trị chưa sắp xếp được 11 đơn vị hành chính 'do các yếu tố đặc thù'

Chiều 27.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện các nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, trong các năm qua, thực hiện theo nghị quyết của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị, tỉnh đã sắp xếp 33 xã, thị trấn thành 17 xã, thị trấn (giảm 16 xã).

Hiện địa phương có 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2019 - 2021, nhưng được tỉnh đề nghị chưa sắp xếp do các yếu tố đặc thù.

Theo đó, 2 đơn vị hành chính cấp huyện gồm huyện đảo Cồn Cỏ, TX.Quảng Trị và 9 đơn vị hành chính cấp xã gồm: P.An Đôn (TX.Quảng Trị), xã Hải Khê (H.Hải Lăng), xã Triệu Vân, xã Triệu Lăng (H.Triệu Phong), xã Trung Giang (H.Gio Linh), xã Vĩnh Thái, xã Vĩnh Khê, TT.Bến Quan (H.Vĩnh Linh), xã Xy (H.Hướng Hóa). Lý do những đơn vị này chưa đề nghị sắp xếp do đặc thù về truyền thống, lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, quốc phòng, an ninh.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết một số khó khăn mà địa phương đang gặp phải khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính như: số lượng cán bộ, công chức của các xã, thị trấn sau khi sắp xếp nhiều, phải thực hiện tinh giản dần theo lộ trình nên không thể bố trí về một trụ sở. Trước mắt, hầu hết các xã, thị trấn mới được sắp xếp đều sử dụng cơ sở vật chất và trụ sở làm việc của các xã cũ. Hiện nay, còn 121 cán bộ, công chức dôi dư sẽ được tiếp tục giải quyết chế độ theo lộ trình.





Trong khi đó, số cán bộ công chức dôi dư này hầu hết tuổi đời còn trẻ, có trình độ chuyên môn, năng lực công tác tốt nên việc giải quyết tinh giản gặp nhiều khó khăn. Quá trình triển khai lấy ý kiến của cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Trị đã đề xuất Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để xây dựng trụ sở mới ở các xã, thị trấn mới thực hiện sắp xếp. Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ có chính sách tinh giản biên chế riêng đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng ưu đãi hơn so với chính sách tinh giản biên chế hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao những kết quả trong công tác sắp xếp các đơn vị hành chính của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Quảng Trị cần hoàn thiện báo cáo chính thức để sớm gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tỉnh Quảng Trị tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về các nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; nhấn mạnh những hiệu quả, thuận lợi mà người dân được thụ hưởng sau 2 năm sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Về vấn đề sắp xếp con người, theo bà Thanh, tỉnh cần rà soát lại nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản để có cơ chế hỗ trợ tiếp tại các đơn vị với công việc phù hợp; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuẩn hóa một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất với phương châm “Thiếu gì thì bồi dưỡng đó” về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.