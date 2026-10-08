Quảng Trị: Đập xuống cấp nghiêm trọng trước mùa mưa lũ

Nhiều vị trí sạt lở, hư hỏng

Đập Rẫy Họ thuộc tổ dân phố Nghĩa Ninh (P.Đồng Sơn), có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho khoảng 60 ha lúa và diện tích sản xuất nông nghiệp ở khu vực Nghĩa Ninh, Bắc Nghĩa.

Ghi nhận tại công trình cho thấy, dọc đoạn bờ dài khoảng 100 m xuất hiện nhiều vị trí sạt lở. Điểm sạt lớn nhất dài hơn 10 m, bị nước xói mòn, khoét sâu vào thân đập hơn 5 m và cao hơn 6 m. Đất đá tại khu vực này rời rạc, có nguy cơ tiếp tục sạt xuống khi chịu tác động của dòng chảy.

Tại khu vực lòng hồ tiêu năng, một máng hồ nằm sát cống của đập cũng bị nước lũ đẩy trượt về phía hạ lưu hơn 20 m. Phần máng bị sạt có vị trí rộng khoảng 1,5 m, điểm lớn nhất hơn 3,5 m. Kết cấu bê tông nhiều nơi bị vỡ, lộ cốt thép; những mảng bê tông lớn bị trượt, nghiêng về phía hạ lưu.

Đập Rẫy Họ hư hỏng, xuống cấp Ảnh: Thanh Lộc

Bà Trần Thị Dung (55 tuổi, ở tổ dân phố Nghĩa Ninh) cho biết đập đã lâu không được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp nên ngày càng xuống cấp. Hư hỏng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ mà còn ảnh hưởng khả năng tích nước phục vụ sản xuất. "Người dân mong các cấp, ngành sớm quan tâm, hỗ trợ kinh phí tu sửa, đồng thời nạo vét lòng hồ để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất", bà Dung nói.

Ông Đào Văn Tuấn (57 tuổi, ở tổ dân phố Nghĩa Ninh) cũng mong công trình sớm được đầu tư gia cố. Theo ông, việc sửa chữa đập vừa nhằm bảo đảm an toàn trong phòng, chống thiên tai, vừa giúp duy trì nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Đập Rẫy Họ hư hỏng nghiêm trọng sau mùa mưa lũ 2025 Ảnh: Thanh Lộc

Đề xuất 38 tỉ đồng sửa chữa toàn diện

Theo UBND P.Đồng Sơn, trong mùa mưa lũ năm 2025, toàn bộ sân đập tràn và đoạn tường chắn phía hạ lưu hồ Rẫy Họ bị hư hỏng nghiêm trọng nhưng đến nay chưa được khắc phục do chưa bố trí được nguồn kinh phí.

UBND phường đánh giá khi mùa mưa lũ năm 2026 đến gần, dòng chảy lớn có thể tiếp tục gây xói lở, phá hỏng thân đập tràn và thân đê. Đặc biệt, tường chắn đã xuống cấp, không còn bảo đảm khả năng dẫn dòng và chống xói lở. Nếu xảy ra sự cố, khu vực hạ lưu hồ Rẫy Họ và các hộ dân dọc đường Hồ Chí Minh có thể bị ảnh hưởng.

Công trình đang được triển khai thi công khắc phục tạm thời, chủ yếu gia cố các vị trí sạt lở Ảnh: Thanh Lộc

Ông Bùi Xuân Thường, Phó chủ tịch UBND P.Đồng Sơn, cho biết ngay sau mùa mưa lũ năm 2025, địa phương đã rà soát, báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị về tình trạng hư hỏng của công trình. Tháng 6.2026, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan kiểm tra thực địa tại đập.

Ngày 26.6, UBND P.Đồng Sơn có Tờ trình số 1930/TTr-UBND đề xuất kinh phí sửa chữa công trình. Đến ngày 24.8, địa phương tiếp tục có Công văn số 2848/UBND-KTHTĐT gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Tài chính và Sở NN-MT đề nghị bố trí nguồn vốn.

Theo đề xuất, các hạng mục cần được sửa chữa, nâng cấp gồm đập tràn, bờ kè sát đường Hồ Chí Minh và các đoạn bờ sông bị sạt lở xung quanh hồ. Việc sửa chữa đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn tích nước, thoát lũ, bảo vệ khu vực hạ lưu và tuyến đường Hồ Chí Minh, đồng thời duy trì khả năng tưới cho khoảng 60 ha lúa. Tổng kinh phí địa phương đề xuất khoảng 38 tỉ đồng.