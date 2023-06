Quảng Trị đề xuất xây băng tải nối mỏ than Lào về Việt Nam

Theo văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Công thương, tỉnh Quảng Trị đề xuất phương án vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam, qua Cửa khẩu quốc tế La Lay (H.Đakrông) bằng băng tải.



Phương án vận chuyển bằng băng tải xuất phát từ thực tế nhu cầu nhập khẩu than của Việt Nam tăng cao, nhưng hạ tầng tại cửa khẩu này chưa đáp ứng, khiến xe hàng ùn ứ, doanh nghiệp mất cơ hội tăng sản lượng. Phương án đề xuất xây dựng băng tải than đá dài 160 km, nối từ mỏ than ở hai tỉnh Sekong và Salavan (Lào, cách cửa khẩu quốc tế La Lay khoảng 120 km) về đến cảng biển Mỹ Thủy (huyện Hải Lăng), công suất 1.500 đến 6.000 tấn mỗi giờ, chia làm nhiều giai đoạn đầu tư.

Hệ thống sẽ vận chuyển 15 đến 20 triệu tấn than đá từ Lào về Việt Nam mỗi năm. Trong đó, đoạn phía Lào dài 85 km từ mỏ than đến cửa khẩu La Lay. Đoạn Việt Nam dài 75 km từ cửa khẩu về cảng biển. Tổng mức đầu tư riêng đoạn ở Việt Nam dự kiến là 10.800 tỉ đồng. Trước mắt, nhà đầu tư xây dựng băng tải dài 5 km, công suất 6.000 tấn mỗi giờ ở khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay, băng qua biên giới hai nước Việt Nam và Lào.

Ngày 17.5, đoàn chuyên viên biên giới hai nước đã khảo sát thực địa và thống nhất kiến nghị hai Chính phủ cho phép đầu tư băng tải than đá. Tỉnh Quảng Trị cho rằng phương án này hiệu quả để tăng năng suất than nhập khẩu, giảm thiểu rủi ro, bảo vệ môi trường, tránh hư hỏng hạ tầng giao thông. Trên cơ sở đó, Quảng Trị kiến nghị Thủ tướng đồng ý về chủ trương xây dựng kho bãi về băng tải ở khu vực biên giới La Lay, giao tỉnh Quảng Trị phối hợp với Salavan thiết kế, thi công, đồng thời đề nghị các Bộ Công thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục hải quan... hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Được biết, trữ lượng than đá tại 2 tỉnh Sekong và Salavan khoảng một tỉ tấn. Nhu cầu vận chuyển về Việt Nam để sử dụng và xuất khẩu qua nước thứ ba khoảng 20 đến 30 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, hạ tầng tại Cửa khẩu quốc tế La Lay chưa đồng bộ, chưa có bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, thường xuyên xảy ra ùn tắc gây mất an ninh, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Theo Sở Công thương Quảng Trị, từ năm 2021 đến cuối tháng 3.2023, than đá nhập qua cửa khẩu La Lay đạt 800.000 tấn, trị giá 70 triệu USD. Đặc biệt, lượng hàng 4 tháng đầu năm nay gần bằng cả năm 2022.