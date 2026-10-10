Quảng Trị hỗ trợ 3 triệu đồng cho thân nhân đưa liệt sĩ về quê an táng

Ngày 10.10, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ với Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt về việc tổ chức chương trình "Đồng hành đưa liệt sĩ về quê" giai đoạn 2026 - 2028.

Cụ thể, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị và Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ kinh phí cho thân nhân gia đình liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ để thực hiện việc di chuyển hài cốt liệt sĩ theo nguyện vọng từ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thời gian bắt đầu từ ngày 15.10.2026 - 31.12.2028.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng trị ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Bảo Việt tổ chức chương trình "Đồng hành đưa liệt sĩ về quê" ẢNH: AN NGUYỄN

Các trường hợp được hưởng hỗ trợ sẽ là thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, có hồ sơ gốc do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị hoặc các tỉnh thành khác quản lý. Chương trình chỉ hỗ trợ một lần cho đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thực hiện việc di chuyển 1 hài cốt liệt sĩ.

Các trường hợp nhận mức hỗ trợ 3 triệu đồng gồm: thực hiện việc di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đi nơi khác; thực hiện việc di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn quốc về an táng tại tỉnh Quảng Trị.

Chương trình sẽ hỗ trợ cho thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ thực hiện việc di chuyển hài cốt liệt sĩ theo nguyện vọng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các trường hợp nhận mức hỗ trợ 2 triệu đồng gồm: thực hiện việc di chuyển hài cốt liệt sĩ từ ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; thực hiện việc di chuyển hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về an táng tại nghĩa trang của gia đình; thực hiện việc di chuyển hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang liệt sĩ này của tỉnh Quảng Trị đến nghĩa trang liệt sĩ khác của tỉnh Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 157 nghĩa trang liệt sĩ là nơi yên nghỉ của 72.399 liệt sĩ. Trong đó có 22.853 phần mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin; 23.673 phần mộ liệt sĩ có một phần thông tin và 25.873 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Quảng Trị hiện có 157 nghĩa trang liệt sĩ là nơi yên nghỉ của 72.399 liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ thân nhân liệt sĩ thực hiện việc di chuyển hài cốt liệt sĩ theo nguyện vọng, đồng thời thể hiện sự chung tay của Tập đoàn Bảo Việt và bày tỏ lòng tri ân đến với những người đã hy sinh vì nền hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và ngành nội vụ làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.